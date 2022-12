Richarlison chora de emoção ao encontrar Ronaldo

Richarlison ficou emocionado e chorou ao encontrar o ex-jogador Ronaldo para uma entrevista, após a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda (5).

"Tô sem palavras", disse o atacante ao chegar ao cenário de gravação para o canal de Ronaldo no Youtube. "Pô, fico emocionado", continuou, sem jeito.

Ronaldo pediu para aprender a dancinha do pombo e tentou repetir a coreografia que o jogador costuma fazer em campo, após marcar gols.

Richarlison disse que o ex-jogador é seu ídolo e que só havia tido contato com ele rapidamente, em um evento da Nike. "Pra mim você é inspiração desde criança", disse para o ex-atleta e agora empresário.

Chorando, contou a Ronaldo que a presença dele na torcida anima os jogadores da seleção brasileira. "Querendo ou não contagia a gente dentro de campo".

Ronaldo respondeu que agora é a vez de o atacante inspirar outros meninos. "Você que inspira milhões de brasileiros, milhões de crianças com a sua arte, com os seus gols, com a sua alegria de jogar."

Os dois falaram sobre o gol de Richarlison na partida contra a Coreia, a expectativa para os próximos jogos e a dancinha do pombo, repetida inclusive o técnico da seleção, Tite.

Os dois riram ao rever a cena. "A coluna dele está um pouco dura ainda, mas aos poucos ele vai se soltando", comentou Richarlison. "Isso demonstra muito o ambiente que vocês têm", elogiou Ronaldo.

O atacante elogiou o técnico por ter poupado parte da equipe no jogo contra Camarões e disse que a estratégia foi importante para o grupo atuar com intensidade nesta segunda.

No final da conversa, Richarlison mandou um beijo em direção às pernas de Ronaldo e colocou as mãos nelas como quem faz um gesto em busca de inspiração.