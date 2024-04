Romário é inscrito pelo América-RJ e, aos 58 anos, pode voltar a jogar profissionalmente

Romário deve voltar a atuar profissionalmente como jogador de futebol. O protagonista da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994 e hoje senador (PL-RJ), de 58 anos, foi inscrito pelo América-RJ, do qual também é o presidente, para defender as cores do clube na disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca, que começa em maio.

Romário é torcedor declarado do América-RJ, paixão herdada do pai, Edevair de Souza Faria, que morreu em 2008.

O último jogo como profissional foi justamente pelo América-RJ, em 2009, quando atendeu ao desejo do pai e entrou em campo com a camisa vermelha do clube no jogo que garantiu o acesso à primeira divisão do estadual.

O nome do Baixinho já aparece entre os inscritos do time carioca no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas) da FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Em um vídeo publicado na segunda-feira (15) nas redes sociais do América-RJ, Romário aparece em um campo de futebol segurando nas mãos um documento que diz ter acabado de assinar. "Em breve, novidades", afirmou.

Ele terá como companheiros de equipe o atacante André, que atuou ao lado de Neymar e Ganso no Santos, além do próprio filho, Romarinho.

O prazo do contrato é até dezembro, e prevê o pagamento de um salário-mínimo, que será doado ao clube.

Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, Romário defendeu PSV (Holanda) e Barcelona (Espanha) e voltou ao Brasil pouco após a conquista do tetra com a seleção nos Estados Unidos para jogar pelo Flamengo. Ele atuou novamente pelo Vasco ao longo da carreira e também defendeu o Fluminense no Brasil.