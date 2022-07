Ronaldo brilha nos pênaltis, Atlético-GO faz história e vai às quartas da Sul-Americana

O Atlético-GO está nas quartas de final da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Na noite desta quinta-feira (7), o Dragão eliminou o Olimpia, do Paraguia, no Estádio Serra Dourada, ao devolver o resultado de 2 a 0 sofrido no jogo da ida e ganhar a disputa de pênaltis com brilho especial do goleiro Ronaldo, que fez uma baita defesa.

Nas penalidades, o Atlético-GO converteu todas as cobranças e encerrou a disputa em 5 a 3. Agora, o Dragão vai enfrentar o Nacional-URU, que eliminou o Unión (Argentina) com duas vitórias nas oitavas.

É a melhor campanha do Dragão em três participações na Copa Sul-Americana, mesmo em formatos diferentes. Em 2012, o clube disputou duas fases e parou nas oitavas de final. Em 2021, não passou da fase de grupos, a única que disputou naquela edição. Agora, em 2022, avançou em 1º na fase de grupos e, agora, eliminou o Olimpia nas oitavas.

O Dragão mostrou a que veio logo no início do jogo. Em seis minutos, a equipe construiu o que precisava para levar a decisão para os pênaltis.

Aos 3 minutos, Churín, que começou o jogo como capitão, cabeceou após cruzamento de Airton no escanteio e abriu o placar, incendiando o estádio, que ainda não tinha nas arquibancadas todo o público. Parte da torcida do Atlético-GO encarou filas grandes para entrar no Serra Dourada.

Aos 6 minutos, Airton foi às redes. Jogada toda dele. O atacante partiu do meio do campo, na lateral, e carregou a bola até a área. Finalizou entre o goleiro e a trave, marcando um belo gol no Serra Dourada. Só depois disso, parte da torcida conseguiu entrar.

Veio um bombardeio do Dragão. Shaylon teve chances, Churín cabeceou na trave após escanteio e Airton perdeu gol na frente do goleiro. Marlon Freitas chegou a balançar as redes, mas estava impedido e a jogada foi anulada.

O Atlético-GO poderia ter levado vantagem muito maior para o intervalo. Voltou ao segundo tempo menos aceso, tocando a bola e com calma para armar as jogadas. Numa delas, Marlon Freitas finalizou colocado, mas de canhota, e o goleiro defendeu. Com o mesmo pé, Marlon Freitas arriscou de fora da área e exigiu baita defesa de Olveira.

Pênaltis

O jogo foi se encaminhando para os pênaltis, o que se concretizou. O Atlético-GO abriu a disputa e foi impecável nas cinco cobranças.

Wellington Rato: gol - caminhou lentamente e bateu com bola de um lado e goleiro do outro

Alejandro Silva: gol - muita distância, corrida estranha, salto antes de bater e deslocou o goleiro

Gabriel Baralhas: gol - corrida sem paradinha, batida forte e goleiro caído para o outro lado

Hugo Quintana: defesaça de Ronaldo - de mão trocada, o goleiro se esticou todo para defender

Shaylon: gol - bate no meio do gol e goleiro cai para o lado esquerdo

Ortiz: gol - de canhota, ele bate em um lado e Ronaldo cai para o outro

Rickson: gol - bola num cantinho, goleiro no outro

Cardozo: gol - Ronaldo cai para o lado direito e a bola entra no outro

Marlon Freitas: gol - bola de um lado, goleiro do outro. Marlon encerrou as cobranças em 5 a 3.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson, Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Shaylon; Airton (Léo Pereira, depois Rickson), Diego Churin (Luiz Fernando), Wellington Rato. Técnico: Jorginho



OLIMPIA: Gastón Olveira; Sérgio Otávaro (Salazar), Luís Zárate, Saúl Salcedo, Iván Torres (Mateo Gamarra); Hugo Quintana, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Fernando Cardozo; Derlis González e Jorge Recalde (Paiva). Técnico: Julio Cesar Cáceres

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia-GO). Árbitro: Wilmar Roldan (COL). Assistentes:Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL). VAR: Julio Bascunan (CHI). AVAR: Rodrigo Carvajal (CHI). Gols: Diego Churin aos 4 minutos, Airton aos 7' do 1º tempo. Público: 14.419 pagantes. Renda: R$ 163.155,00.