Ronaldo defende pênalti, e Atlético-GO empata com Novorizontino

O Atlético-GO empatou por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (1º), no Estádio Antônio Accioly, com o Novorizontino-SP, em jogo dramático. O time atleticano esteve sempre atrás no placar, precisou buscar a igualdade e vivenciou um capítulo que mistura dramaticidade e felicidade. Nos acréscimos, o árbitro Felipe Fernandes de Lima viu um pênalti do goleiro Ronaldo sobre Aylon. Na cobrança, no duelo entre o atacante Ronaldo e o xará atleticano, o camisa 1 do Dragão levou a melhor e defendeu a cobrança do adversário, a quarta defesa de pênalti de Ronaldo nesta Série B e a sexta dele no clube.

O Dragão desperdiçou a chance de voltar a ter novamente uma gordura na pontuação na reta decisiva da Série B.

O Atlético-GO chega a 60 pontos, na vice-liderança, mas poderá perder o posto e até a presença no G4 ao final da 35ª rodada. Terá de torcer contra Criciúma, Juventude e Sport, os três que podem ultrapassar o rubro-negro goiano.

Além disso, o Dragão terá de sair para disputar dois jogos fora de casa, diante de Sport e Mirassol, nos quais poderá decidir a sorte dele na competição. No dia 10, no Recife, o Dragão encara o Sport sem Dodô, Kelvin e Rodrigo Soares, suspensos.

O jogo

Numa noite em que teve chuva e vento no primeiro tempo, erros defensivos do time goiano e dificuldades para desmontar o sistema defensivo adversário, o Atlético-GO teve de se contentar com os 2 a 2, o mesmo placar do jogo do 1º turno contra o Novorizontino. O Dragão também teve motivos para lamentar, pois acertou a trave três vezes no segundo tempo.

Rômulo, meia de 22 anos, marcou duas vezes para o Novoriziontino no primeiro tempo e foi o destaque do jogo. Para o Dragão, o atacante Luiz Fernando, na etapa inicial, e o zagueiro Alix Vinícius, no início do segundo tempo, fizeram as honras da casa e empataram.

Na etapa final, o Atlético-GO carimbou três vezes a trave do time visitante. Lamento geral da torcida rubro-negra, que novamente lotou o Accioly – 12.089 pessoas lotaram o estádio, a lotação máxima do estádio.

Chuva e vento

A chuva e a ventania apareceram fortes durante o primeiro tempo, e o Atlético-GO voltou a falhar no sistema defensivo, na saída de bola e nos lances pelo alto, assim como na derrota (2 a 1) no clássico diante do Vila Nova, no sábado (28).

Ronaldo fez uma defesa arrojada, mas a bola sobrou para Rômulo chutar rasteiro – Novorizontino 1 a 0, aos 16 minutos.

Antes que a chuva ficasse mais intensa, o Atlético-GO reagiu e empatou. Kelvin avançou pela direita e cruzou. No rebote de Jordi, Luiz Fernando empurrou para o gol, aos 23 minutos.

A torcida atleticana acreditou na virada. Frustração, pois o time errou na saída de bola. Rômulo, novamente, acertou chute forte e alto – 2 a 1, aos 41 minutos.

A melhor versão atleticana ficou reservada para o começo do segundo tempo. O Dragão saiu para buscar o empate. O gol saiu rápido. Na cobrança caprichada de falta, Shaylon cruzou e Alix Vinícius se atirou para empatar – 2 a 2, aos 3 minutos.

O Atlético-GO esteve muito perto da virada, mas parou na trave, na conclusão de Gustavo Coutinho, e no travessão, no chute de Shaylon. O Novorizontino passou a administrar o resultado, interessante por ser fora de casa.

Mesmo com a proposta de atacar, o Atlético-GO tinha dificuldades para criar ou converter as chances. Jair Ventura mudou o ataque por completo e buscou colocar velocidade. Novamente, o travessão estava no meio do caminho do Dragão, na cobrança de falta em que Jordi evitou o gol e viu a bola tocar no travessão.

Ronaldo e Aylon dividiram a bola marota na área nos acréscimos. O árbitro consultou o VAR e marcou pênalti do goleiro. Reclamação geral atleticana. No último instante, o duelo do goleiro Ronaldo contra o atacante Ronaldo. O camisa 1 atleticano fez a defesa para festa da torcida. Ele saiu para o canto direito, mas não se jogou completamente. Foi assim que conseguiu tirar com o pé o chute fraco e no meio.

Logo após a conclusão do lance do pênalti defendido, o árbitro esperava para encerrar o jogo. Houve confusão e discussão geral. Um membro da comissão técnica do Atlético-GO, o fisiologista José Carlos Júnior, deu uma petiada no árbitro, que ficou procurando identificar o profissional.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Gabriel Baralhas, Shaylon (Airton); Kelvin (Dodô), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto), Luiz Fernando (Matheus Régis). Técnico: Jair Ventura

Novorizontino-SP: Jordi; Adriano Martins, César Martins, Ligger; Willean Lepo, Geovane (João Afonso), Marlon (Ricardinho), Douglas Baggio; Felipe Marques (Roberto), Rômulo (Aylon), Jenison (Ronaldo). Técnico: Eduardo Baptista

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Magno Arantes Lira/MG e Fernando Kruger/MT

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

Gols: Rômulo (16'/1ºT), Luiz Fernando (23’/1ºT), Rômulo (41’/1ºT) e Alix Vinícius (3'/2ºT)

Público: 12.089 pessoas

Renda: R$ 111.750,00

Expulsão: Rodrigo Soares