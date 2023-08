Ronaldo volta a se estabelecer no gol do Atlético-GO e se destaca

Três defesas seguidas no curto espaço de três a quatro segundos elevaram mais ainda a moral do goleiro Ronaldo no Atlético-GO. No empate contra o ex-clube dele, o Vitória, Ronaldo espalmou a cobrança de falta de Zeca para o lado direito, se voltou rápido para a esquerda e evitou as duas conclusões seguintes, na área, em saltos salvadores. Isso no segundo tempo.

Se o Dragão não conseguiu a vitória, o goleiro garantiu o empate de 0 a 0 contra o líder da Série B.

Na sequência de intervenções, Ronaldo mostrou agilidade, reflexos apurados e envergadura. “Espetacular” é o adjetivo escolhido pelo camisa 1 para definir a proeza no Estádio Antônio Accioly. As três intervenções entram para a lista seleta de cinco mais importantes da carreira dele – profissionalmente, começou no Vitória, no dia 24 de maio de 2018.

Na listagem de Ronaldo, constam uma defesa num clássico Ba-Vi e as outras são todas pelo Dragão. Uma delas ele fez no clássico com o Goiás na Copa do Brasil 2022 (valeu o prêmio Full Clear em junho deste ano, no Rio). Ainda tem a praticada no Estádio Defensores del Chaco na derrota de 2 a 0 para o Olímpia no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, as três executadas no último domingo (27) e o pênalti defendido na partida de volta contra o Olímpia, que valeu a classificação às quartas de final da Sul-Americana. “É a mais importante”, elege Ronaldo sobre a última descrita.

Nos tempos de Vitória, Ronaldo havia praticado uma sequência tripla de intervenções, num jogo disputado no Estádio do Barradão, diante do Palmeiras, em 2018. Porém, ressalta o grau de exigência nos lances contra o ex-clube, domingo (27). Afinal, teve de mudar o corpo de lado depois do primeiro salto. Um movimento de inversão rápida num corpo de 1,94m e 86 quilos, sem muito tempo para controlar a reação dele e do adversário.

O goleiro lembra um detalhe durante os treinos da semana. Foi como antever a jogada num diálogo com os preparadores de goleiros do Atlético-GO. “Nos treinamentos, com o Francis (de Castro) e o Nonô (Claudio Cerqueira), trabalhamos várias situações, como no quesito da recuperação”, citou Ronaldo. Segundo ele, os dois preparadores repetiram muito os lances em que o goleiro precisa mostrar reflexo, explosão e recuperação quando o controle da ação é do adversário.

Os lances repercutiram. Ronaldo contou que tiveram ressonância nas redes sociais e que houve até quem os comparasse à sequência de intervenções protagonizadas pelo uruguaio Rodolfo Rodríguez, pelo Santos, no Paulistão de 1984, no jogo em que o Peixe venceu por 2 a 0 o América-SP. O goleiro atleticano sabe que também será lembrado pelas defesas no Accioly, mas não se envaidece e continua os treinamentos, sempre na busca pela excelência.

Perda da titularidade

Neste ano, Ronaldo chegou a perder a titularidade para o amigo Diego Loureiro na passagem do técnico Alberto Valentim pelo Atlético-GO. O atual titular respeitou a decisão do treinador, o trabalho do colega de ofício, manteve o foco nos treinamentos e voltou a jogar após três partidas. Para Ronaldo, é preciso trabalhar para virar as situações adversas, assim como nas três defesas.

Ronaldo afirma estar vivenciando a melhor fase da carreira. O “amadurecimento” tem sido decisivo para a evolução mental, física e técnica dele. Além dos títulos, defesas e prêmios, Ronaldo faz planos para chegar ao 100º jogo pelo Atlético-GO – ele contabiliza 69 atuações – e para ser pai pela segunda vez, no início do próximo ano (2024), do segundo filho, Joaquim, que será companheiro de Theodoro, que ele gosta muito de paparicar nas horas vagas.