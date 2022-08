Ronei Freitas é aclamado presidente da Federação Goiana de Futebol

A Federação Goiana de Futebol (FGF) terá um novo presidente a partir do dia 1° de janeiro de 2023. Ronei Freitas, de 58 anos, foi aclamado às 11h33 desta terça-feira (23) e iniciará transição da vice-presidência para o cargo máximo na entidade que rege o futebol goiano.

Ronei Freitas, atual vice-presidente, comandará a FGF no quadriênio de 2023 a 2026. Ele vai assumir o cargo, que tem André Pitta como presidente há 15 anos.

A chapa "FGF Unida" tem Yuri Pires, de 20 anos e filho do atual presidente, como um dos vices - o outro é Wilson Queiroz Brasil Filho, de 38 anos, filho de Wilson Passarinho, ex-presidente da Aparecidense.

Representantes de 62 das 64 entidades com direito a voto compareceram ao evento de aclamação de Ronei Freitas, feito em um hotel, no setor Oeste, em Goiânia. A primeira chamada foi feita às 10 horas, a segunda e final às 11 horas. Na sequência, às 11h13, a assembleia de aclamação do novo presidente da FGF foi iniciada por André Pitta.

As entidades ausentes foram o Crac, cujo presidente, Roberto Silva, justificou por estar com dengue, e a Liga Desportiva Rioverdense, que possui problemas em sua documentação junto à FGF e optou por não comparecer.

Natural de Itumbiara, Ronei Freitas atua na FGF desde 2006. O primeiro cargo ocupado por ele foi como diretor de marketing, convite feito pelo então presidente Wilson da Silveira.

Dentro do prazo previsto (quarta-feira, 17), o novo presidente da FGF recebeu o apoio de André Pitta e de 63 das 64 entidades (clubes e ligas de futebol de Goiás) com direito a voto. O Goiás foi o único que se não se pronunciou dentro do prazo, mas posteriormente enviou apoio por escrito a Ronei Freitas.

Tradicionalmente, a eleição da FGF é feita no final do ano, mas foi antecipada para acelerar o processo de transição de Ronei Freitas para o novo cargo. A mudança também levou em consideração a disputa da Copa do Mundo, que será no Catar entre novembro e dezembro deste ano.