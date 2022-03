Rubinho lidera 1º treino da etapa da Stock Car em Goiânia

Rubens Barrichello, que busca o desempate contra Ricardo Maurício em número de vitórias na capital goiana, foi o mais veloz do primeiro dia de atividades da 2ª etapa da Stock Car em Goiânia. Nesta sexta-feira (18), Rubinho fez 50s190 em sua melhor volta, 0s209 mais veloz que Rafael Suzuki, da mesma equipe Full time, o 2º colocado.

“Estou muito feliz com o balanço do carro. Goiânia sempre traz um ar de casa. A gente começou muito bem. Aqui tem esse jogo de vácuo aqui e ali, mas o fato de termos começado bem é super encorajador”, disse Rubinho.

Os pilotos foram para os 2.695 metros do circuito oval para apenas um treino livre, no início da tarde desta sexta-feira (18). Neste sábado (19), haverá o segundo treino livre e o classificatório. As duas corridas da Stock Car serão no domingo (20).

Do tempo marcado por Barrichello ao penúltimo da tabela, o estreante André Moraes Júnior, da Hot Car, 0s972 – menos de um segundo de diferença.

Ricardo Maurício, da Eurofarma-RC, empatado em número de vitórias em Goiânia com Barrichello (seis para cada), terminou o dia no 4º lugar. Dos 34 carros inscritos para a segunda etapa, 33 treinaram.

A ausência foi do tricampeão Daniel Serra, também da Eurofarma-RC, que está nos Estados Unidos disputando as Mil Milhas de Sebring, prova válida pelo Campeonato Mundial de Endurance. Na categoria, o piloto defende a Ferrari na classe GT-Pro. Ele termina a corrida e voa da Flórida direto para Goiânia a tempo de largar no domingo às 15h10.

No sábado (19) a partir das 14h30, a classificação será transmitida ao vivo por SporTV, pelo YouTube da Stock Car e pelo Motorsport.TV. No domingo (20), todas as plataformas transmitem as duas corridas da categoria a partir das 15h10, além da Band, que também mostra as duas corridas ao vivo.

Resultado do Treino Livre

1. 111 Rubens Barrichello (Full Time/Toyota) – 50s190

2. 8 Rafael Suzuki (Full Time/Toyota) – a 0s219

3. 10 Ricardo Zonta (RCM/Toyota) – a 0s249

4. 90 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Chevrolet) – 0s307

5. 73 Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota) – a 0s309

6. 80 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet) – a 0s317

7. 101 Gianluca Petecof (Full Time/Toyota) – a 0s325

8. 43 Pedro Cardoso (KTF/Chevrolet) – 0s361

9. 30 Cesar Ramos (Ipiranga-A.Mattheis/Toyota) – a 0s373

10. 11 Gaetano di Mauro (KTF/Chevrolet) – a 0s405

12. 51 Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet) – a 0s405

13. 85 Guilherme Salas (KTF/Chevrolet) – a 0s407

13. 6 Tony Kanaan (Full Time/Toyota) – a 0s422

14. 19 Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet) – a 0s430

15. 33 Nelsinho Piquet (TMG/Toyota) – a 0s462

16. 83 Gabriel Casagrande (Vogel A.Mattheis/Chevrolet) – a 0s473

17. 44 Bruno Baptista (RCM/Toyota) – a 0s502

18. 121 Felipe Baptista (KTF/Chevrolet) – a 0s543

19. 4 Júlio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet) – a 0s549

20. 28 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet) – a 0s557

21. 110 Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet) – a 0s586

22. 12 Lucas Foresti (KTF/Chevrolet) – a 0s596

23. 70 Diego Nunes (Blau/Chevrolet) – a 0s598

24. 3 Rodrigo Baptista (Crown/Chevrolet) – a 0s642

25. 18 Allam Khodaair (Blau/Chevrolet) – a 0s668

26. 117 Matías Rossi (Vogel A.Mattheis/Toyota) – a 0s696

27. 88 Beto Monteiro (Scuderia Chiarelli/Toyota) – a 0s702

28. 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet) – a 0s748

29. 21 Thiago Camilo (Ipiranga A.Mattheis/Toyota) – a 0s759

30. 0 Cacá Bueno (Crown/Chevrolet) – a 0s824

31. 86 Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet) – a 0s934

32. 22 André Moraes Jr. (Hot Car/Chevrolet) – a 0s972

33. 55 Renato Braga (RKL/Chevrolet) – a 1s082



2ª Etapa – Stock Car Pro Series 2022

GOIÂNIA (GO)

Autódromo Internacional de Goiânia

ANEL EXTERNO

Extensão: 2.695 metros

Sentido: horário

Curvas: 3 (todas à direita)



Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo



Inauguração: 1974

Previsão climática: Mínima de 20ºC e Máxima de 32ºC, com 1% de possibilidade de chuva no domingo de acordo com o AccuWeather.

Vencedores em 2021: Ricardo Maurício venceu as duas corridas na etapa do Anel Externo em 2021.



PROGRAMAÇÃO DA ETAPA

Sábado, 19 de março

10h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h05 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 20 de março

15h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 01 (30 minutos + 1 volta)

15h37 – Stock Car Pro Series – Corrida 02 (30 minutos + 1 volta)