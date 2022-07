Saída de Élvis leva Goiás com mais força ao mercado

A saída do meia Élvis, após pedido de rescisão por parte do jogador, vai forçar que o Goiás atue com mais força no mercado para dar opções para o técnico Jair Ventura na sequência da temporada. A diretoria esmeraldina deve fazer duas contratações para o setor de criação, uma como reposição para Élvis e outra que já estava sendo avaliada para ser uma opção ao então capitão esmeraldino.

Nas últimas semanas, o técnico Jair Ventura tem batido insistentemente na tecla da necessidade de repor o número elevado de atletas perdidos no elenco por causa de lesões. Agora, o treinador também viu as saídas de Élvis e Sidnei do elenco, embora já não contasse com o defensor nas últimas semanas.

Só que a saída de Élvis foi repentina e vai causar impacto imediato. O jogador foi titular nos últimos jogos e já deixa para Jair Ventura a necessidade de encontrar um substituto no elenco, já carente de opções. O treinador tem utilizado Fellipe Bastos, mas também tentou Luan Dias no papel de armador de jogadas.

De qualquer forma, o Goiás vai ter de utilizar os jogadores que possui em seu elenco nos três próximos jogos contra Athletico-PR e Atlético-GO, em casa, e contra o Juventude, longe de Goiânia. O jogo contra o rival local é decisivo pela Copa do Brasil. Só após essa sequência, a janela de transferências estará aberta para novos inscritos que estavam em outros clubes desde o fechamento da janela anterior.

Com a lacuna deixada por Élvis, o Goiás sabe também que precisará encontrar no mercado um jogador de boa capacidade e que esteja apto a jogar o quanto antes. Na avaliação da diretoria, não será uma tarefa fácil. Se o clube encontrava dificuldades para contratar um meia que chegasse para ser “sombra” para o Élvis, agora terá de buscar dois jogadores para a função.

Liderança no vestiário se despede

Capitão da equipe esmeraldina nesta temporada, o meia Élvis vai deixar uma lacuna importante na liderança do vestiário esmeraldino. Com isso, outros jogadores mais experientes e com mais tempo de clube deverão tentar preencher esse espaço daqui para frente.

Desde que chegou ao clube, no Campeonato Goiano de 2021, Élvis viu um elenco quase que completo ser moldado ao seu redor para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele não demorou para demonstrar seu poder de liderança e ser uma voz importante dentro do clube na campanha vitoriosa que rendeu o retorno do Goiás à elite nacional.

A notícia da saída de Élvis pegou muitos de surpresa, mas o sentimento vivido dentro do Centro de Treinamentos Edmo Pinheiro nesta terça-feira (5) foi de tristeza. Élvis esteve no clube e pôde se despedir dos colegas.

Élvis é um jogador muito querido dentro do grupo de jogadores e também considerado uma pessoa de caráter positivo. O clima entre os funcionários do clube também foi de pesar com a notícia da saída do atleta, que deixará de conviver no dia a dia esmeraldino.

Com a saída do abrupta do meia, o goleiro Tadeu deverá herdar naturalmente a braçadeira de capitão e exercer esse papel também em campo, visto que o jogador já é um dos líderes do elenco fora dele, ao lado de jogadores mais experientes como o ponta Apodi e o volante Fellipe Bastos, ambos jogadores remanescentes da campanha que culminou com o acesso à Série A no ano passado.