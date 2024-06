Saídas de Jair Ventura e Vagner Love antecipam reformulação no Atlético-GO

Mesmo que, há alguns dias, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, tenha revelado a intenção de fazer reformulação no elenco, com a liberação de jogadores para abrir espaço para a chegada de novos atletas, o dirigente atleticano surpreendeu nesta sexta-feira (21), quando o clube demitiu o técnico Jair Ventura, os auxiliares Antônio Oliveira e Emílio Faro, e, no embalo, anunciou a saída do atacante Vagner Love, de 40 anos, e do meia Danielzinho.

Love chegou ao Atlético-GO com status de contratação mais badalada neste ano pelo currículo vitorioso, títulos no futebol nacional e internacional, passagem pela seleção brasileira, mais de 400 gols na carreira e a visibilidade que tem. Segundo o clube, na relação custo-benefício, se tornou caro para os padrões do Dragão - fez sete gols em 25 atuações.

Danielzinho, que estava emprestado pelo Fluminense, recebeu proposta do exterior e vai se transferir.

Outros atletas deverão sair nos próximos dias. As mudanças indicam que o clube ficará movimentado. A janela da CBF para a transferência de atletas será aberta no dia 10 de julho. Há negociações em curso, mas a prioridade passa a ser a contratação do treinador, pois o Dragão disputa a Série A, tem partidas importantes e terá de ser dirigido pelo auxiliar do clube, Anderson Gomes.

Adson Batista promete ser ousado para revirar o mercado, nacional e internacional, à procura do nome que considera ideal. Está aberto a profissionais de outros países, pois busca “outra filosofia” de trabalho. “Estou avaliando várias possibilidades”, disse o dirigente, sem citar nomes, mas admitindo buscar um nome no exterior, algo que costuma ser descartado por ele.

Nas trocas de comando, Adson costuma dizer que o treinador tem de se encaixar no perfil do clube: ter conceitos atualizados em termos de sistemas táticos, jogar ofensivamente e fazer marcação em linha alta, entre outras exigências. O próximo profissional, assim como os anterioes, terá de se acostumar às avaliações públicas do dirigente nas coletivas após os jogos.

Os contatos já começaram. “Sempre tem alternativas”, garante Adson Batista, que planeja trabalhar com “calma, sem ansiedade” para encontrar o novo treinador. Ele considera Anderson Gomes e os outros membros da comissão permanente do clube capazes de comandar o time por algumas rodadas da Série A até que se faça a transição.

Na partida em Cuiabá, neste sábado (22), às 18h30, na Arena Pantanal, o Atlético-GO será dirigido por Anderson Gomes. Ele trabalhou anteriormente como interino no clube, goza de confiança de Adson Batista e tem o respeito do elenco.

O desligamento de Jair Ventura gerou impacto maior. Ele completou 50 jogos na derrota (2 a 1) de virada para o Criciúma, no meio de semana, mas teve uma noite de decisões infelizes e foi muito criticado. Adson Batista disse que foi “a derrota que mais doeu, que doi na alma”, por se tratar de perder pontos em casa para um adversário de nível semelhante ao do Atlético-GO.

Na partida, Jair Ventura substituiu no intervalo o jovem e estreante zagueiro Luiz Gustavo pelo volante Roni, recuando outro volante, Lucas Kal, para a zaga. Também fez mudança no ataque. O uruguaio Emiliano Rodrígues foi substituído por Alejo Cruz, enquanto Luiz Fernando foi atuar como um nove, a referência no ataque. Deu tudo errado e isso pesou na conta de Jair Ventura.

Também pesou o fato de o time não vencer em casa na Série A. São quatro derrotas e um empate. O melhor desempenho tem sido como visitante, como o Atlético-GO obteve sete pontos, com dois triunfos, por 2 a 0 sobre o Vitória e por 2 a 1 contra o Fluminense, resultado que deu sobrevida ao treinador. Mas a derrota para o Criciúma-SC estragou tudo. Adson Batista evitou criticar o treinador após a demissão e afirmou que se trata de “grande profissional e que foi vencedor” no Dragão.

Dentro da reformulação, o Atlético-GO já tinha acertada a volta do meia Jorginho, de 31 anos. Ele estava no CRB-AL e será regularizado a partir do dia 10 de julho. Adson Batista prometeu que “negocia com um fundo de investimento” para se associar à Saf para trazer três atletas sul-americanos. As rescisões de Vagner Love e Danielzinho abrem a porta para isso e para outros desligamentos. O atacante Gabriel Barros, do Inter e emprestado ao Dragão, interessa ao CRB-AL, mas o jogador parece não se interessar em jogar a Série B.

O zagueiro Luiz Felipe tem sido relacionado em alguns jogos, mas não tem permanência garantida. Ele foi titular na campanha do acesso à Série A, fez boas atuações, mas parece ter ficado fora dos planos após a goleada (3 a 0) para o São Paulo. Ele falhou no gol de Calleri, cometeu pênalti sobre Luciano e foi expulso no dia 21 de abril. Já são dois meses sem atuar.

O atacante colombiano Yony González, que tem de conviver com sucessivas lesões musculares, não justificou a contratação como opção de atacante rápido pelos lados do campo, como o apelido “Speedy” sugere.

O futuro técnico também precisa recuperar alguns jogadores, como o meia Shaylon e o volante Roni, muito vaiados após o jogo com o Criciúma. O atacante Derek teve um bom começo, marcando gol sobre o Inter (1 a 1, no Beira Rio), mas perdeu o espaço após se contundir.

A passagem de Jair Ventura pelo Atlético-GO:

Estreia: Atlético-GO 2 x 2 Sampaio Corrêa-MA (Série B, no dia 29/7/2023)

Saída: Atlético-GO 1 x 2 Criciúma-SC (Série A, no dia 19/6~/2024)

Jogos: 50

Vitórias: 31

Empates: 7

Derrotas: 12

Aproveitamento: 66,66%

Melhores momentos: Acesso (Série B à Série A 2024), Campeonato Goiano 2024 (título), sequência recorde de vitórias (15), presença nas oitavas da Copa do BR

Piores momentos: Goleada para o MIrassol-SP (4 a 1, na Série B), 4 rodadas sem vitórias na reta final da Série B (2023), expulsão contra o Flamengo (aos 13 minutos do 1º tempo), três derrotas seguidas no inicio da Série A, cinco jogos sem vencer em Goiânia (Série A), mudanças táticas erradas na derrota (2 a 1) para o Criciúma-SC