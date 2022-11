Sadio Mané, astro do Senegal, está fora da Copa após não se recuperar de lesão

A seleção senegalesa confirmou na tarde desta quinta-feira (17) que o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, está fora da Copa do Mundo. Ele não se recuperou da lesão que teve antes do torneio. Segundo o médico da seleção, ele precisará passar por uma cirurgia.

O atacante de 30 anos foi incluído na semana passada na lista de 26 convocados do Senegal para a Copa, que começa no domingo (20), apesar de ter sofrido uma lesão na fíbula jogando pelo Bayern de Munique.

A equipe já acreditava que ele não conseguiria fazer parte da estreia na próxima segunda-feira (21), contra a Holanda, mas tinha esperanças de uma recuperação caso uma cirurgia não fosse necessária. Senegal está no Grupo A, que conta também com Catar e Equador.

"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo", revelou o médico da delegação, Manuel Alfonso.

Mané foi o grande responsável pela classificação de Senegal à Copa, já que seus acertos em cobranças de pênaltis garantiram o título da Copa das Nações Africanas deste ano para o Senegal e, por consequência, a vaga no torneio.

A Argentina também anunciou um corte nesta quinta-feira. Por conta de uma lesão muscular, Nicolás González foi cortado da lista e Ángel Correa, do Atlético de Madri, foi convocado em seu lugar, conforme comunicado da federação de futebol do país.

Outra seleção que também vem passando por problemas físicos é a França. Os atuais campeões mundiais já tem quatro baixas no torneio.