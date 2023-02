Saiba quem são os adversários dos clubes goianos na 1ª fase da Copa do Brasil

Atlético-GO, Goiás e Vila Nova conheceram nesta quarta-feira (8) seus primeiros adversários na Copa do Brasil. Pela primeira fase do torneio nacional, o Dragão vai enfrentar o xará Atlético-BA, o time esmeraldino desafia o ASA-AL e o Vila Nova encara o Real Noroeste. Todos os goianos serão visitantes nesta fase inicial.

Se avançarem, Atlético-GO será mandante, enquanto o Goiás e o Vila Nova seguirão como visitantes na segunda fase. O Dragão, se passar, pega Falcon-SE ou Volta Redonda-RJ. O time esmeraldino pode enfrentar Águia de Marabá-PA ou Botafogo-PB. Já oTigre, em caso de classificação, encara o classificado do confronto entre São Bernardo-SP e Náutico-PE.

Datas, horários e estádios das partidas ainda serão confirmados pela CBF. A tabela básica prevê jogos da primeira fase nos dias 22 de fevereiro ou 1º de março.

As duas primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Na primeira, os times de melhores posições no ranking nacional dos clubes possuem a vantagem do empate, mas atuam na condição de visitante. A partir da segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será feita em disputa de pênaltis.

Por estarem melhores posicionados no ranking em relação a seus adversários, os clubes goianos jogam a primeira fase na condição de visitante e terão a vantagem do empate para avançar à segunda fase.

Nesta quarta-feira, a CBF sorteou os 40 confrontos iniciais. Mas além das 80 equipes que participaram deste sorteio, outras 12 já estão pré-classificadas para a terceira fase. São os times que virão da Libertadores, Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, o Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e o São Paulo, classificado via Brasileirão.

Em 2023 a Copa do Brasil terá premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases do torneio e será distribuída nas duas primeiras fases pela divisão do Brasileiro que a equipe atua. O valor total ao longo da competição será de R$ 420 milhões. A partir da terceira fase, o valor da cota se torna único, a partir de R$ 2,1 milhões.

Por estar na Série A, o Goiás receberá R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase (na segunda, se passar, o montante será de R$ 1,7 milhão). Atlético-GO e Vila Nova, que vão jogar a Série B neste ano, recebem R$ 1,250 milhão na fase inicial e se avançarem receberão R$ 1,4 milhão.

Veja quais são os 40 confrontos:

Chave 1

Campinense-PB x Grêmio

Resende x Ferroviário-CE

Chave 2

Fluminense-PI x Ponte Preta

Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS

Chave 3

Caldense-MG x Ceará

Princesa do Solimões-AM x Ituano

Chave 4

União-MT x CRB

Operário-MS x Operário-PR

Chave 5

Sergipe-SE x Botafogo-RJ

Athletic-MG x Brasiliense

Chave 6

São Luiz-RS x Juventude

Vitória-ES x Remo

Chave 7

ASA-AL x Goiás

Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB

Chave 8

Tuna Luso-PA x CSA-AL

Marília x Brusque

Chave 9

Tocantinópolis-TO x América-MG

Democrata-MG x Santa Cruz-PE

Chave 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA

Chave 11

Jacuipense-BA x Bahia

Camboriú-SC x Manaus

Chave 12

Humaitá-AC x Coritiba

Real Ariquemes-RO x Criciúma

Chave 13

Atlético-BA x Atlético-GO

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ

Chave 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico-PE

Chave 15

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino

São Francisco-AC x Ypiranga-RS

Chave 16

Trem-AP X Vasco

Tuntum-MA x ABC

Chave 17

Ceilândia-DF x Santos-SP

Iguatu-CE x América-RN

Chave 18

Retrô-PE x Avaí

Caucaia-CE x Tombense

Chave 19

São Raimundo-RR x Cuiabá

Parnahyba-PI x Botafogo-SP

Chave 20

Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA

Nova Mutum-MT x Londrina