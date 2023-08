San Lorenzo trava negociação, e Palacios fica mais distante do Atlético-GO

O meia Julián Palacios ficou mais distante do Atlético-GO. O clube rubro-negro negociava a contrataçao do jogador de 24 anos com o San Lorenzo, da Argentina, mas esbarrou em um pedido do time argentino e o acerto pode não ser concluído. A informação foi divulgada pela rádio Band News e confirmada pelo DAQUI.

O pedido do San Lorenzo é que o Atlético-GO contrate o meia argentino em definitivo. A diretoria do Dragão deseja o acerto via empréstimo. Por causa dessa divergência o atleta ainda não possui seu futuro definido, já que a tendência é que ele não atue mais pelo Goiás.

Palacios foi contratado por empréstimo pelo time esmeraldino, no início da temporada, junto ao San Lorenzo - o contrato do jogador com o clube argentino é válido até o final de 2024, com a equipe goiana é até o final deste ano.

A expectativa do San Lorenzo era que o time alviverde contratasse Palacios em definitivo no fim do empréstimo, o que não vai ocorrer. O meia, inclusive, aceitou rescindir contrato com o Goiás de maneira amigável para concluir a negociação com o Atlético-GO.

Na quinta-feira (27) da semana passada, Palacios foi ao Atlético-GO e conheceu as dependências do clube rubro-negro. Nesta segunda-feira (31) ele fez trabalhos físicos no Goiás, já que a negociação entre Dragão e San Lorenzo não avançou.

O Atlético-GO tem até quarta-feira (2), data que a janela de transferências será encerrada, para concluir a negociação e enviar documentos para registro do atleta na CBF.