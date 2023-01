Sander mostra seriedade em chegada ao Goiás: 'não vim para um parque de diversões'

O lateral esquerdo Sander, de 32 anos, foi apresentado oficialmente pelo Goiás e adotou um discurso sério e com foco em títulos em sua primeira entrevista. O novo jogador esmeraldino salientou que não veio ao Goiás em busca de diversão e tem como objetivo o trabalho árduo em busca de conquistas pela nova equipe.

"Me desculpe se for um pouco rude no que vou falar aqui, mas o Goiás para mim, assim como outros clubes, não é um parque de diversões. Não vim aqui para brincar, para me divertir, vim para ser campeão, trabalhar honestamente e conquistar os objetivos do clube e os meus também", declarou Sander.

O novo lateral do Goiás chega à Serrinha após seis temporadas defendendo o Sport Recife. Sander disse que a principal motivação para trocar o clube pernambucano pelo goiano foi o projeto apresentado a ele pela diretoria.

"Quando o Goiás me apresentou o projeto e as competições, os objetivos, as ambições, eu automaticamente me vi dentro. Um projeto de ser campeão, de ir longe nas competições. Isso que me motivou a vir para cá. Fechei um ciclo no ex-clube e agora meus passos a cada dia são no Goiás", destacou Sander.

O reforço esmeraldino falou um pouco sobre suas características em campo, mas ressaltou que é um jogador com disciplina tática e pronto para seguir as orientações da comissão técnica. "Tenho características ofensivas, mas dentro da responsabilidade da minha função, que é marcar e depois jogar. Temos questões táticas dentro da equipe e questões que o professor nos passa de até onde devo ir. Isso ele vai designar, talvez seja mais ofensiva e talvez mais defensiva", frisou Sander.

Corumbá de Goiás

Sander é natural de Corumbá de Goiás, mas tem apenas esse vínculo com sua cidade natal. Ele explicou que foi embora ainda muito novo. "Foi só meu nascimento aqui mesmo, meus pais são do Rio Grande do Sul e tentaram ganhar a vida naquela época, entre 1989 e 1990, aqui estava em alta. Eles vieram para tentar ganhar a vida e minha mãe veio grávida, por isso acabei nascendo aqui em Corumbá de Goiás, mas logo eles voltaram para o Rio Grande do Sul", contou.

Apesar de ter pouca ligação com Goiás, o goiano Sander disse que tem vontade de voltar a Corumbá de Goiás para conhecer o local que carrega grafado em seus documentos pessoais. "Tenho uma curiosidade e uma questão de símbolo para mim, voltar à cidade. Até porque eu saí bebê de lá, até para conhecer o lugar onde nasci.”