Sander tem lesão detectada e desfalca Goiás na sequência da temporada

O lateral esquerdo Sander teve detectada uma lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Goiás na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O jogador saiu de campo machucado no empate com o Grêmio, por 1 a 1, na Serrinha, no último domingo. Sander foi submetido a exames de imagem onde foi detectada a lesão muscular. O departamento médico do Goiás não faz previsão para prazo de retorno do atleta aos treinamentos.

Sander chegou ao Goiás no início da temporada e realizou 41 partidas pelo clube esmeradino. É o jogador de linha que mais vezes entrou em campo pela equipe em 2023, só não jogou mais vezes que o goleiro Tadeu, com 42 jogos disputados.

Sem Sander, o Goiás conta apenas com Hugo para a lateral esquerda em seu elenco. A diretoria esmeraldina tem até esta quarta-feira (2) para contratar reforços nesta janela de transferências.

Recentemente, o clube esmeraldino esteve interessado na contratação de Guilherme Romão, do CRB.