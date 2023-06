Santa Fe x Goiás: onde assistir, escalações e detalhes da decisão de vaga

Longe de casa, o Goiás faz partida crucial para seu calendário em 2023. O time esmeraldino encara o Independiente Santa Fe, da Colômbia, no Estádio El Campín, em Bogotá, a partir das 23 horas (de Brasília), em jogo que vai definir se o clube segue com a atenção dividida em duas frentes ou se ficará com o foco apenas na fuga do rebaixamento na Série A. Se vencer, o alviverde avança direto às oitavas de final, o que pode ocorrer também com empate.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir, arbitragem, horário)

Mesmo sem levar a competição com força máxima, o Goiás chega na última rodada da fase de classificação na condição de líder do Grupo G, com 9 pontos conquistados, e ainda invicto na competição internacional. O torcedor esmeraldino sonha com a classificação alimentado pela boa história que o clube possui na Sul-Americana. O desejo é voltar a decidir a taça, como o clube fez em 2010, e buscar um título inédito para o futebol goiano.

Ao mesmo tempo que o torcedor alimenta esse sonho e cobra do clube uma postura de maior cobiça pela Sul-Americana, o esmeraldino sabe que o Goiás não atravessa um bom momento no Campeonato Brasileiro e vê o time na zona do rebaixamento à Série B com um aproveitamento de apenas 30% dos pontos disputados na competição nacional.

É com esse dilema que o Goiás viajou para a Colômbia para buscar uma vaga na próxima fase. O clube promete um time competitivo, mas dentro da condição física que não vá comprometer a sequência da equipe dentro do Brasileirão. O técnico português Armando Evangelista deverá se pautar pelos resultados dos testes físicos realizados até mesmo no dia do jogo contra o Independiente Santa Fe. O treinador tem como hábito realizar atividades de campo no mesmo dia das partidas, quando são disputadas à noite.

Após a derrota para o RB Bragantino, em Bragança Paulista (SP), o técnico Armando Evangelista explicou qual deve ser a estratégia a ser seguida para o compromisso decisivo na Colômbia.

“É importante entender o desgaste que esses dois jogos (contra Vasco e RB Bragantino) causaram em nossos atletas. Esse é o principal ponto neste momento. Temos que ser uma equipe competitiva, temos de olhar para todos os jogos sempre com a mesma ambição. Em função do desgaste, vamos montar uma estratégia para o próximo jogo sempre com o objetivo de sermos competitivos”, destacou o treinador esmeraldino.

A tendência é que o treinador faça ao menos duas mudanças no time titular, com a entrada do volante Willian Oliveira, que foi desfalque contra o RB Bragantino, além da utilização de Matheusinho no lugar de Apodi. O meia Ariel é desfalque porque foi expulso diante do Gimnasia y Esgrima, na Serrinha, e cumpre suspensão automática.

Do outro lado, o Independiente Santa Fe não pode se queixar de desgaste do elenco. O problema do time colombiano é o oposto. Sem jogar desde o dia 8 de junho, quando venceu o Universitario, do Peru, o Santa Fe vive um momento de transição. Prova disso é que contratou o técnico Hubert Bodhert, inclusive com apresentação oficial já realizada, mas será comandado ainda pelo técnico Gerardo Bedoya.

Para seguir na competição, o Independiente Santa Fe precisa vencer o Goiás. Desta forma, os “Cadenales” ultrapassariam o time esmeraldino na tabela de classificação e garantiriam vaga ao menos na repescagem. Se conquistar a vitória e o Universitario-PER não sair vitorioso contra o Gimnasia y Esgrima, o time colombiano avança direto para próxima fase.

FICHA TÉCNICA

SANTA FE: Juan Espitia; Fabián Viafara (Juan Roa), Marlon Torres, José Aja e Dairon Mosquera; Iván Rojas, Harold Rivera e Jonathan Barboza; José Enamorado, Wilfrido De La Rosa e Hugo Rodallega. Técnico: Gerardo Bedoya

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Matheus Peixoto e Matheusinho. Técnico: Armando Evangelista

Local: El Campín, em Bogotá-COL

Data: 28/06/2023 (quarta-feira)

Horário: 23 horas (Brasília)

Onde assistir: ESPN 4, Star+

Árbitro: Leoadán Gonzales (URU)

Assistentes: Horácio Ferreiro (URU) e Santiago Fernandéz (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)