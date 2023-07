Santos x Goiás: alviverde tem reforços para desafiar o Peixe, domingo

Com reforços em campo, o Goiás enfrenta o Santos na manhã deste domingo (9), às 11 horas, na Vila Belmiro. O time esmeraldino precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento e tomar um fôlego para a sequência da competição.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações)

É mais um confronto direto para o Goiás, depois de duas derrotas, para RB Bragantino e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o clube estacionou dentro do Z4. O time esperava já respirar mais aliviado após a chegada do técnico Armando Evangelista, mas a derrota para o Coxa, na Serrinha, frustrou os planos dos esmeraldinos.

Apesar do péssimo resultado (derrota por 2 a 1) ter feito levantar fervura na torcida, que cobra uma reação da equipe para evitar mais um rebaixamento, a situação do Goiás ainda não é desesperadora. O clube depende de suas forças para sair da zona da degola e pode empurrar o próprio Santos para o Z4.

Para tentar a vitória da recuperação dentro deste 1º turno da Série A, o Goiás poderá contar com três reforços recém-chegados ao clube. O volante Luís Oyama e os atacantes Anderson Oliveira e João Magno foram regularizados, viajaram com a delegação e ficam à disposição da comissão técnica.

O treinador português, inclusive, deve utilizar dois desses reforços já na equipe titular. O volante Luís Oyama é favorito para uma vaga no meio-campo, assim como o atacante Anderson Oliveira deverá pintar em uma das pontas no ataque do Goiás.

O ataque tem sido o ponto negativo do Goiás nesta Série A e uma ascensão na tabela de classificação passa por melhores números ofensivos. Com apenas 11 gols marcados em 13 rodadas, o time esmeraldino tem o pior ataque da competição ao lado de outros quatro clubes – Coritiba, Vasco, Corinthians e o próprio Santos.

Assim como contratações, há saídas no Goiás. O volante Fellipe Bastos acertou uma rescisão amigável com o clube. O volante Jhonny Lucas, o atacante Philippe Costa e os garotos, pratas da casa, Nathan e Lucas Emmanuel devem ser emprestados.

Após a derrota para o Coritiba, com falhas nos dois gols do adversário, o goleiro Tadeu passou a ser questionado por torcedores. O capitão da equipe deve ter uma chance para se redimir na Vila Belmiro.

A partida entre Santos e Goiás ficou mantida para a Vila Belmiro, tradicional estádio no litoral paulista, mas será o último disputado no local antes de o Peixe pagar uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Santos jogará contra o Goiás com portões fechados. Após essa partida, vai realizar oito jogos com portões fechados e em locais a 150km de distância de Santos.

O clube alvinegro foi punido por conta dos incidentes ocorridos na Vila Belmiro, no dia 21 de junho, no segundo tempo do clássico com o Corinthians. Na ocasião, rojões foram lançados no gramado e houve violência nas arquibancadas.

Para enfrentar o Goiás, o técnico Paulo Turra pode mudar o esquema tático e mandar a campo uma formação com três atacantes com as presenças de Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Paulo Turra

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Oyama e Palacios (Guilherme); Anderson Oliveira e Matheus Peixoto (Diego Gonçalves). Técnico: Armando Evangelista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 9/7/2023 (domingo)

Horário: 11 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)