Segunda edição da Expo Auto 2023 apresenta: Show de Manobras

A Expo Auto retorna em grande estilo com sua segunda edição e no dia 24 de setembro, domingo, transforma o Portal Sul Shopping em palco de adrenalina e diversão. O evento foi idealizado para toda a família. A partir das 8h, até as 17h horas, o estacionamento receberá pilotos profissionais para o “Show de Manobras” que reunirá os carros rebaixados e preparados para impressionar a platéia amante de drifts.

Para os mais ousados e corajosos, será possível pegar a “Carona Radical”, e sentir na pele a emoção da aceleração. A entrada será um quilo de alimento não perecível, ou um brinquedo que serão doados para instituições filantrópicas. Com o objetivo de proporcionar um ambiente seguro, familiar e radical, a Expo Auto se destaca por atender não apenas os amantes de carros e manobras, mas também aqueles que buscam um programa diferenciado para curtir o fim de semana.

"Esse está sendo um ano de retomada e estamos empolgados em trazer mais uma edição da Expo Auto, oferecendo um evento emocionante para todos os entusiastas automotivos. Queremos proporcionar uma experiência única, com muita diversão e emoção", destaca Johnathan Diego, um dos organizadores do evento, que tem como apoiadora a Aceparts Goiânia.

Durante a Expo Auto, os participantes poderão desfrutar de diversas atrações, incluindo quiosques de expositores com uma variedade de marcas e empresas presentes para apresentar seus produtos e serviços relacionados ao universo automotivo; a Carona Radical na qual os visitantes terão a oportunidade de sentir toda a emoção de uma carona com um piloto experiente, vivenciando a adrenalina do drift.

Além disso, a estrela do dia, que é o Show de Manobras, com apresentações de drift nas quais os melhores pilotos do país realizarão incríveis demonstrações de manobras de drift, levando a plateia ao delírio com suas habilidades sobre as quatro rodas.

Entre os apoiadores está o empresário Thiago Eletroauto, como é conhecido em Goiânia. Segundo ele, as ações realizadas pela Expo Auto durante todo o ano tem fortalecido a cadeia produtiva do segmento e despertado no público a emoção de assistir de perto campeonatos, corridas e exposições automotivas. “Tenho orgulho de poder estar junto com eles, isso porque as comunidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e de toda região metropolitana, mostraram que existe uma forte demanda para esses eventos”.

A Expo Auto é um evento promovido pelos empresários Johnathan Diego e Thiago Eletroauto, com o apoio do Portal Shopping, Aceparts e Baré. A parceria entre essas renomadas empresas tem como objetivo proporcionar um evento de alta qualidade e entretenimento para o público. "Garantimos que todas as atividades serão realizadas com total segurança, priorizando o bem-estar de todos os participantes. Queremos oferecer uma experiência emocionante, porém sem abrir mão da proteção e do cuidado", ressalta Johnathan Diego.

Serviço: Expo Auto - Show de Manobras

Dia: 24 de setembro/domingo

Local: No Portal Sul Shopping - GO-040 - St. Andreia, Goiânia

Horário: Das 8h às 17h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo