Seis reforços e sistema tático conhecido: o Vila Nova para a estreia do Goianão 2023

O Vila Nova deve ter pelo menos seis reforços no time titular que vai estrear no Goianão 2023 na próxima quarta-feira (11), diante do Goiânia, e um esquema tático já conhecido do torcedor vilanovense. O clube colorado contratou 12 jogadores para a disputa dos primeiros campeonatos de 2023 e terá novo comando, com a chegada do técnico Claudinei Oliveira.

Vanderlei, Marcelinho, Diego Renan, Rickson, Lourenço e Vinicius Leite despontam como prováveis titulares no Vila Nova para o duelo contra o Galo.

Para a estreia do Goianão, técnico vilanovense esboça o Vila Nova com esquema tático que o torcedor vilanovense já está habituado a ver: quatro defensores, três jogadores no meio-campo e três atacantes (4-3-3).

O provável Vila Nova para encarar o Goiânia tem seis reforços e cinco remanescentes: Vanderlei; Marcelinho, Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf, Rickson e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Vinícius Leite.

No Vila Nova para 2023, além das novidades dos reforços contratados, o time colorado terá Marlone como principal referência de criação no meio-campo.

Em 2022, o jogador de 30 anos era a terceira opção no setor - Matheuzinho e Wagner revezavam a titularidade. Neste novo ano, ele deve ser o camisa 10 e terá João Lucas como reserva imediato.

A posição de Marlone é a que o Vila Nova mais observará nos primeiros jogos da equipe em 2023. Se necessário, o clube colorado vai ao mercado para acertar com um novo meia, mas isso dependerá do desempenho das atuais opções no elenco.

Com exceção do gol e das laterais, ao menos um remanescente desponta como titular em cada setor do Vila Nova: Donato e Jordan na zaga, Ralf como volante e Marlone como meia, além do atacante Neto Pessoa.

A pré-temporada do Vila Nova teve início no dia 19 de dezembro, o clube colorado foi o último dos 12 times que vão disputar o Goianão a iniciar atividades, por também ser o último a encerrar compromissos na temporada de 2022.

Alguns atletas, casos de Sousa, Vinicius Leite, Vanderlei e Hyuri, se apresentaram entre o final de dezembro e início de janeiro. Por isso, o técnico Claudinei Oliveira só trabalhou com grupo completo a partir do dia 2 deste mês.

Em 2023, o Vila Nova vai disputar o Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B - as três primeiras competições terão partidas nos três primeiros meses deste ano.

O primeiro jogo da equipe colorada será nesta quarta-feira (11), contra o Goiânia, no OBA, a partir das 19h30, pela 1ª rodada do Goianão 2023.