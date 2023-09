Seleção brasileira encara o Peru, nesta terça-feira (12), com mesmo time da estreia

O técnico Fernando Diniz deve apostar na mesma formação da estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo para enfrentar o Peru, nesta terça-feira (12). O Brasil encara a seleção peruana pela 2ª rodada do classificatório, a partir das 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Com a provável manutenção do 11 inicial, o treinador deve manter o atacante Rodrygo como ponta esquerda.

O lado esquerdo do ataque da seleção brasileira nunca teve espaço para Rodrygo. Antes de Vini Jr tomar conta da posição, um ‘antigo’ Neymar jogava por ali, assim como Philippe Coutinho e até Lucas Paquetá e Gabriel Jesus. Sem o companheiro de Real Madrid, o ‘Rayo’ voltou às origens e foi decisivo na estreia do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo com dois gols marcados diante da Bolívia.

Nesta terça-feira, o técnico Fernando Diniz deve apostar na mesma formação da partida de estreia, indo a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Do outro lado, o Peru deve ser desfalcado por Advíncula, que cumpre suspensão automática após ter sido expulso no jogo de estreia.

Rodrygo foi escalado pelo lado esquerdo do ataque da seleção brasileira na estreia contra a Bolívia. Vini Jr. foi cortado por lesão e o jogador do Real Madrid ganhou a disputa com Martinelli pelo setor. Raphinha atuou do outro lado.

O ‘Rayo’ foi decisivo marcando dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, o primeiro e o terceiro da seleção. Foi o primeiro ‘doblete’, dois gols no mesmo jogo, do atacante com a amarelinha.

A ponta esquerda era a posição preferida de Rodrygo quando ele subiu ao profissional no Santos. Na base, o Menino da Vila fazia as três funções de ataque, como faz hoje no Real Madrid.

A preferência, no entanto, já não adiantava muito mesmo no clube alvinegro. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, era o titular do setor e Rodrygo muitas vezes acabava deslocado para a direita ou atuando pelo meio.

No último ano, Rodrygo jogou cinco jogos na temporada sem a presença de Vini Jr. e também foi decisivo. Foram cinco vitórias, 100% de aproveitamento, e quatro gols marcados.

Quem também vive “novo momento” na seleção é o zagueiro Marquinhos. Entre os defensores mais experientes, o jogador do Paris Saint-Germain é apontado como “novo líder da zaga” do Brasil.

“Um prazer enorme estar com todos aqueles nomes na zaga: Thiago, Miranda, David Luiz, Sérgio Ramos... Aprendi muito, cresci muito com cada um. Hoje tento ser o que eles foram para mim. Passo tranquilidade e confiança aos companheiros, converso e ajudo dentro e fora de campo. É tranquilo, sem forçar nada, sem exagerar. Se esses zagueiros chegaram aqui, é pela qualidade deles. Não sou quem fará algo extraordinário para eles”, comentou Marquinhos

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Jogo: Peru x Brasil

Local: estádio Nacional do Peru (Lima, Peru)

Data: 12/9/2023

Horário: 23 horas (de Brasília)

Transmissão: TV Globo e Sportv

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

VAR: German Delfino (Argentina)

Peru: Pedro Gallese; Aldo Corso, Miguel Araujo, Luis Abram e Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena e André Carrillo; Andy Polo e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Neymar, Rodrygo, Raphinha; e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.