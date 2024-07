Seleção Brasileira mede forças contra uma equipe que venceu as duas partidas que disputou até aqui

Na intenção de fechar a 1ª fase da Copa América na liderança do Grupo D, o Brasil enfrenta a Colômbia na noite desta terça-feira (2), a partir das 22 horas, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. A seleção brasileira está praticamente garantida nas quartas de final, mas ainda precisa da confirmação.

Com uma vitória diante do Paraguai, por 4 a 1, e um empate contra a Costa Rica, por 0 a 0, o Brasil está com 4 pontos e na vice-liderança do Grupo D da Copa América. A Colômbia, que venceu Paraguai e Costa Rica por 2 a 1 e 3 a 0, respectivamente, ocupa a ponta da tabela, com 6 pontos.

De acordo com o regulamento da Copa América, apenas os dois melhores times de cada chave avançam para o mata-mata. No Grupo D, a Colômbia já está classificada. O Brasil precisa somar pelo menos mais um ponto para depender somente de si.

O único cenário em que a seleção sai eliminada é em caso de derrota para os colombianos e vitória da Costa Rica sobre o Paraguai. Ainda assim, os costarriquenhos precisariam tirar uma diferença de seis gols de saldo em relação ao Brasil. A Costa Rica ainda não marcou gol na competição.

De qualquer forma, os dois melhores times do Grupo D encaram os dois melhores do Grupo C nas quartas de final. Neste momento, Uruguai lidera o Grupo C, com 6 pontos, e os Estados Unidos estão na vice-liderança, com os mesmos 3 pontos do 3º colocado Panamá.

A lanterna Bolívia, com nenhum ponto somado, ainda tem chances matemáticas de avançar, mas precisaria vencer o Panamá, torcer por uma derrota dos Estados Unidos para o Uruguai e ainda tirar uma diferença de oito gols de saldo. Todos os confrontos do grupo ocorrem nesta segunda-feira (1º), às 22 horas.

Escalação

O técnico Dorival Jr. deve mandar a campo o mesmo time que goleou o Paraguai. Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Jr. estão pendurados e, se forem advertidos contra a Colômbia, ficarão fora das quartas de final, em caso de classificação. Mesmo assim, o treinador brasileiro afirmou em entrevista coletiva, nesta segunda (1º), que não vai poupar ninguém por causa desse fator.

FICHA TÉCNICA

Grupo D da Copa América - 3ª rodada

Jogo: Brasil x Colômbia

Data: 02/07/24

Horário: 22 horas

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA)

Onde assistir: Globo e SporTV

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Brasil: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.