Seleção Brasileira sofre com lesões e aposta em mudanças na escalação para vencer Chile

Renata Akutsu

Em busca de melhores resultados nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil visita o Chile nesta quinta-feira (10) pela 9ª rodada da competição. As equipes se enfrentam no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, a partir das 21 horas. Com mais derrotas do que vitórias, o técnico Dorival Júnior aposta em mudanças na escalação, principalmente por conta de lesões, para vencer.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

O Brasil é o 5º colocado nas Eliminatórias com 10 pontos, 8 a menos que a líder Argentina. A seleção brasileira tem três vitórias, um empate e quatro derrotas no classificatório para o Mundial. Uma vitória em cima do Chile pode trazer mais confiança para a equipe e para os torcedores.

Caso ganhe, o Brasil só consegue ultrapassar o Equador e ocupar a 4ª colocação. No entanto, se não pontuar, pode ser superado por Venezuela, Paraguai e Bolívia.

A seleção chilena não vive um bom momento e é a penúltima colocada nas Eliminatórias, com 5 pontos, todos foram conquistados em casa. Na última rodada, a equipe foi derrotada pela Bolívia sob seus domínios.

Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira em janeiro de 2024 e comandou a equipe em apenas dois jogos das Eliminatórias: a vitória em cima da Bolívia, na 7ª rodada, e a derrota para o Paraguai, na 8ª. Os outros seis resultados são da gestão de Fernando Diniz.

Considerando o modelo atual das Eliminatórias, as seis primeiras seleções garantem a vaga direta para o maior evento esportivo do mundo, e a 7ª disputa a repescagem. O Chile, mesmo ocupando a 9ª posição, ainda tem chances matemáticas de classificação.

O técnico Dorival Júnior confirmou duas novidades no time titular: o centroavante Igor Jesus, destaque do Botafogo, e o lateral esquerdo Abner, que joga no Lyon. Esta é a primeira vez que os dois jogadores foram convocados para a seleção brasileira.

“Eu não acho que eles têm que ter isso como um peso, além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como a da seleção, olharmos a tabela e vermos onde estamos nesse instante”, afirmou o técnico brasileiro.

Cinco jogadores convocados inicialmente por Dorival Júnior tiveram que ser cortados da seleção em razão de lesões. Vinícius Júnior, Alisson, Militão, Bremer e Guilherme Arana se lesionaram nas últimas semanas e não poderão representar o Brasil contra o Chile e o Peru. Portanto, Andreas Pereira, Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno e Alex Telles foram convocados.

O técnico do Chile, Ricardo Gareca, precisou cortar dois jogadores por lesão muscular: o meia Marcelino Núñez e o lateral esquerdo Gabriel Suazo. No entanto, apenas Ulises Ortegoza, do Talleres, foi convocado como substituto.

Pensando no duelo contra o Brasil, o treinador deve apostar em Morales e Hormazábal nas laterais, além de Osorio e Dávila como pontas. Três jogadores chilenos que atuam no futebol brasileiro foram convocados para esta data Fifa: Pulgar (Flamengo), Kuscevic (Fortaleza) e Eduardo Vargas (Atlético-MG).

FICHA TÉCNICA

Jogo: Chile x Brasil

Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago-Chile)

Data: 10/10/2024

Horário: 21 horas

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Chile: Cortés; Morales, Zaldivia, Maripán e Hormazábal; Loyola e Echeverría; Osorio, Dávila e Valdés; Vargas.. Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Savinho; Rafinha; Rodrigo, e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

(Renata Akutsu é estagiária do Grupo Jaime Câmara em convênio com a Universidade Federal de Goiás)