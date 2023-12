Seleção feminina de Goiás perde nos pênaltis e é eliminada da Taça das Favelas Brasil

A seleção feminina de Goiás está eliminada da 2ª edição nacional da Taça das Favelas. No jogo que abriu a fase quartas de final, nesta sexta-feira (15), o time goiano empatou sem gols com Minas Gerais no tempo regulamentar e foi superado pelas mineiras nos pênaltis: 3 a 2.

Com bola rolando, Goiás foi superior e perdeu algumas chances para abrir o placar no tempo regulamentar. O time goiano foi mais ofensivo, jogou no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para furar a forte marcação da equipe de Minas Gerais.

O time mineiro esboçou pressão nos minutos finais do segundo tempo e teve oportunidades em jogadas de bola parada, escanteio e falta, mas não marcaram.

Nas penalidades, o time goiano marcou duas vezes e acertou a trave em outra tentativa. As mineiras marcaram três vezes e ganharam por 3 a 2 - segundo o regulamento da competição, são apenas três cobranças (não cinco como tradicional) antes da disputa de cobranças alternadas.

Goiás se despede da Taça das Favelas com campanha invicta. Na fase de grupos, o time goiano venceu três vezes e fez a melhor campanha entre as 12 equipes.

Essa foi a melhor campanha da seleção goiana na Taça das Favelas. No ano passado, o time feminino não passou da fase de grupos.

A seleção foi montada com jogadoras de várias cidades de Goiás, que participaram da Taça das Favelas Goiás. O comando técnico ficou por conta das treinadoras Danielly Melo e Patrícia Menezes. A delegação volta para Goiânia na próxima segunda feira (18).