Seleção terá Vini titular e Thiago Silva como capitão na estreia da Copa

O Brasil vai enfrentar a Sérvia na quinta-feira (24) na estreia da Copa do Mundo com Vinicius Júnior entre os titulares. Foi isso o que Tite fez nesta terça-feira (22) no penúltimo treino antes da partida marcada para 16h (de Brasília). Thiago Silva será o capitão.

Com isso, Fred perde o lugar no meio-campo e Lucas Paquetá vai compor o setor ao lado de Casemiro. O time será o seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

A escalação, que foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem, já havia sido testada ontem também em treino fechado para a imprensa.

Inicialmente, a intenção de Tite é não confirmar publicamente essa equipe. Ele vai conceder entrevista coletiva amanhã ao lado de Thiago Silva, que foi oficializado como capitão nesta terça (22).

A escolha de Thiago Silva como capitão do Brasil segue uma linha de raciocínio que considera a experiência do jogador na seleção brasileira. Thiago tem 38 anos e, nesse quesito, só perderia para Dani Alves, mas o lateral-direito é reserva de Danilo. Como o UOL mostrou, Tite desistiu do rodízio.

Essa formação já foi treinada em amistosos pelo técnico nos amistosos. A grande dúvida era se ele optaria por essa formação mais ofensiva logo para a estreia da Copa ou se colocaria ela em prática dependendo da necessidade durante a competição.

O comandante já deixou claro que não demorará muito para fazer mudanças na equipe caso não aprove o desempenho e disse que essa é uma das lições que tirou da última Copa do Mundo.