Seleções goianas chegam a São Paulo para a disputa da Taça das Favelas

As duas seleções de Goiás, masculina e feminina, chegaram a São Paulo nesta quinta-feira (7) para a disputa da Taça das Favelas Brasil, popularmente conhecida como “Favelão”. As equipes vão estrear no torneio nacional neste final de semana, e a delegação goiana conta com 50 pessoas.

A competição nacional começa com a fase de grupos, terá ainda quartas de final e semifinais antes das decisões. Essas partidas vão ser disputadas no Centro Esportivo Vila Manchester, na zona leste de São Paulo, e as finais vão ocorrer no estádio Canindé, da Portuguesa-SP (apenas em 2024).

Na chave masculina, Goiás vai enfrentar o Ceará, Minas Gerais e São Paulo na fase de grupos. Já o time feminino encara Mato Grosso, Bahia e Rio Grande do Sul nesta 1ª fase da competição.

São três grupos em cada categoria. Os dois primeiros colocados e os dois melhores terceiros avançam às quartas de final. Os jogos da fase de grupos e semifinais vão ocorrer entre os dias 8 e 17 deste mês, as decisões serão apenas no ano que vem, no dia 13 de janeiro.

Na edição deste ano da Taça das Favelas Goiás, que teve decisões em novembro, Gentil Meireles (feminino) e Orlando de Morais (masculino) conquistaram o bicampeonato da competição.

No cenário nacional, Goiás tenta voltar à decisão da Taça das Favelas. No ano passado, o time masculino foi vice-campeão - perdeu para o time de São Paulo, nos pênaltis.

Veja os jogos dos times goianos na Taça das Favelas Brasil:

1ª Rodada - 9/12 (sábado)

9h Goiás x Ceará - masculino

13h Rio Grande do Sul x Goiás - feminino

2ª Rodada - 11/12 (segunda)

10h20 Bahia x Goiás - feminino

14h20 Goiás x Minas Gerais - masculino

3ª Rodada - 13/12 (quarta)

11h40 Goiás x São Paulo - masculino

14h20 Mato Grosso x Goiás- feminino

Quartas de final: 15 de dezembro

Semifinais: 17 de dezembro

Finais: 13 de janeiro de 2024

Confira os convocados

Goiás masculino

Goleiros: João Paulo (Novo Mundo) e Vinícius (Orlando de Morais)

Laterais: Ronaldy (Residencial Marise), Jorge (Quilombola Boa Nova) e Wesley Índio (Orlando de Morais)

Zagueiros: Thiago (Orlando de Morais), Gabriel Pavan (Orlando de Morais) e Nicolas (Balneário Meia Ponte)

Volantes: João Vitor Tomé (São Judas Tadeu), Jhonata Jr. (Alto da Glória), Rafael Fernandes (Quilombola Boa Nova)

Meias: Ítalo (Orlando de Morais), João Vitor (Vila Maria) e Maikon Douglas (Ana Rosa)

Atacantes: Wanderson (Orlando de Morais), Émerson (Orlando de Morais), Ratinho (Alto da Glória) e Guilherme (Ind. Mansões)

Comissão técnica: Lindomar Buião (técnico), Professor Luizão (auxiliar) e Raphael Naciff (preparador de goleiros)

Goiás feminino

Goleiras: Ana Carolina Belas (Carolina Parque) e Marcella (Buriti Sereno)

Laterais: Amanda Gabrielly (Gentil Meirelles) e Nayene (Jd. Cascata)

Zagueiras: Joana (Orlando de Morais), Yasmin (Gentil Meirelles), Cibelly (Res. Itaipú) e Ana Clara (Res. Itaipú)

Volantes: Weslayne (Carolina Parque) e Yasmin (Carolina Parque)

Meias: Mariana (Gentil Meirelles), Déborah (Gentil Meirelles), Ana Carolina Lucena (Jardim Guanabara), Amanda (Monte Azul) e Duda Borges (Orlando de Morais)

Atacantes: Bárbara (Res. Itaipú), Stefany Lopes (Gentil Meirelles) e Janete (Gentil Meirelles)

Comissão técnica: Patrícia Menezes (técnica), Danyelle de Oliveira (auxiliar) e Raphael Naciff (preparador de goleiros)