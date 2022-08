Sem dinheiro, menino desenha seu próprio álbum da Copa do Mundo de 2022

Para driblar o sonho de ter um álbum da Copa do Mundo de 2022, e não ter dinheiro para comprar um exemplar, o pequeno João Gabriel, de 8 anos, usou papel, tesoura, lápis de cor e muita criatividade. A história do garoto foi contada pelo site G1 Goiás.

Morador de Goiânia, o pai do garoto, o feirante João Teixeira, disse que a família não tem condições de comprar o produto e ficou surpreso com o que o filho fez. “Passou uma reportagem sobre o álbum da Copa e ele disse que queria um álbum. Eu cheguei do serviço e ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou que fez desenhado”, contou o pai ao G1.

Vendendo hortaliças na capital, a família vive com cerca de um salário mínimo por mês, segundo João Teixeira. Para completar o álbum, João Gabriel, que é apaixonado por futebol, gastaria mais da metade da renda mensal da família. Emocionado, o pai do menino disse que para a família o gasto é inviável. “Não tem como não emocionar, a felicidade é tanta que eu fico sem palavras de ter alguém com tanta criatividade”, desabafou.

Fechou o álbum

As últimas figurinhas criadas pelo menino foram coladas no álbum no domingo (29). Pelas fotos, é possível ver o cuidado de João com os desenhos. A criatividade é tanta, que ele desenhou até a lendária figurinha do craque da seleção brasileira Neymar.

No caderno de João, pintado com o fundo amarelo, o desenho de Neymar sorri, ao lado de craques como Tite, Messi, Gabriel Jesus e até o Pelé. Junto com o filho, o feirante colou as figurinhas no álbum. “Ele fez as figurinhas e colocou o nome de cada jogador. Fez até dos juízes. Eu nem acreditei”, completou.

Nas bancas e na internet, cada pacote de figurinhas vale R$ 4 e o álbum custa entre R$ 12 e R$ 44, a depender do formato. Para completar o livro, são necessárias 670 figurinhas. João Gabriel precisaria juntar pelo menos R$ 536, sem contar que podem vir figurinhas repetidas nos pacotes.