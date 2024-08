Sem ganhar há 14 jogos, Atlético enfrenta o São Paulo e tenta reagir contra o rebaixamento

O Atlético-GO continua neste domingo (11), fora de casa, a sua tentativa de aproveitar as poucas chances que tem de evitar o rebaixamento à Série B. Na lanterna da Série A (12 pontos), o Dragão tem compromisso difícil contra o São Paulo, que se divide entre as disputas da Copa do Brasil, da Libertadores e da Série A. A partida será disputada às 16 horas, no Morumbis, onde o time atleticano espera dar fim à sequência de 14 jogos seguidos sem vitória.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)

É um jejum que vai se tornando um tormento para o clube goiano. São cinco empates e nove derrotas, incluindo Copa do Brasil e Série A. O último triunfo foi conquistado há quase dois meses, no dia 15 de junho, quando o rubro-negro venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã.

A equipe atleticana foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil na última terça-feira (6), no Rio. O Dragão lutou, teve o domínio do jogo, mas perdeu para o Vasco (1 a 0) e viu repetir cenário de algumas partidas, nas quais atua bem, mas não consegue traduzir isso em vitória. O técnico Umberto Louzer fez a estreia dele e trabalha para ajustar uma nova formação tática, capaz de surpreender o tricolor na casa dele.

No retrospecto, o Atlético-GO jamais venceu o São Paulo fora de casa. Há dois anos, o Dragão chegou ao melhor momento em torneios internacionais ao decidir vaga à final contra o time paulista. Mas, no Morumbis, perdeu no tempo regulamentar (2 a 0) e nos pênaltis (4 a 2), dando adeus ao sonho de decidir o título da Copa Sul-Americana.

Umberto Louzer trabalha no sentido de recolocar o Atlético-GO na trilha das vitórias, produto que se encontra em falta no estoque do clube goiano.

O treinador atleticano testou nova formação no treino de sexta-feira (9). Ele precisa fazer mudanças, pois tem alguns jogadores fora de combate: o atacante Janderson (suspenso), os volantes Roni e Gonzalo Freitas (contundidos), o lateral Bruno Tubarão (se recupera de lesão muscular e faz a transição física), o meia Jorginho (também na transição para ficar em condições de estrear na Série A, na quinta passagem dele no clube). Além disso, o volante Lucas Kal acertou a rescisão de contrato e deixou o Dragão.

A ausência de Gonzalo Freitas gera preocupação, pois o volante entrou no time e não saiu mais, mostrando força, disposição e a tradicional garra uruguaia. Rhaldney deve ser titular na vaga do jogador contundido. No ataque, Derek será mantido – ele atuou com Umberto Louzer no Guarani e receberá nova oportunidade. Na derrota (1 a 0) para o Vasco, Derek desperdiçou a melhor chance de gol de empate ao chutar sobre o corpo do goleiro Léo Jardim.

Foi contra o Atlético-GO, e de forma vitoriosa, que o técnico argentino Luis Zubeldía iniciou a trajetória dele no São Paulo, com uma goleada (3 a 0) sobre o Dragão, em Goiânia. Zubeldía foi contratado para o lugar de Thiago Carpini.

No São Paulo, Zubeldía deve escalar uma equipe mista, praticamente reserva, pois o time jogou nesta quinta-feira (8), em Goiânia, onde empatou sem gols com o Goiás e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, terá um compromisso decisivo na próxima semana, diante do Nacional (Uruguai), pela Libertadores.

O treinador tricolor sabe que é momento de rodar o elenco com três competições paralelas. Jogadores como o zagueiro Arboleda e os atacantes Lucas Moura, Agustin Calleri e Luciano podem ser poupados. O tricolor pode ter a presença de um ex-atleticano – o meia-atacante Wellington Rato.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio do Morumbis (São Paulo/SP)

Data: 11/8/2024 (Domingo)

Horário: 16 horas

Onde assistir: Premiere

São Paulo: Rafael (Jandrei); Igor Vinícius, Ferraresi, Sabino e Patrick Lanza; Liziero, Nestor e Michel Araújo; Wellington Rato, André Silva e Juan. Técnico: Luís Zubeldia

Atlético-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira/CE e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha/RJ

Árbitro de vídeo: Diego Pombo Lopez/BA