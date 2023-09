Sem "gordura", Goiás liga alerta na Série A

Ultrapassado pelo Vasco na classificação do Campeonato Brasileiro, o Goiás ligou o sinal de alerta quanto ao perigo de retornar à zona do rebaixamento. O time esmeraldino está a apenas um ponto do Z4 e precisará reagir para se afastar dele.

O Goiás não vence há cinco rodadas no Brasileirão (quatro empates e uma derrota) e essa sequência ruim fez com que a gordura que acumulou se acabasse. A maior distância para o Z4 foi de quatro pontos, na conclusão das rodadas 19 e 22. Os empates consecutivos e a derrota para o Palmeiras fizeram com que o time goiano caísse na tabela.

A diferença agora é de apenas um ponto em relação ao Bahia, time que abre o Z4 na 17ª colocação, e dois pontos em relação ao Santos, que ocupa a 18ª colocação com 24 pontos.

Como será o último time a entrar em campo na 25ª rodada, ao enfrentar o Botafogo na próxima segunda-feira (2), o Goiás estará ciente do que precisará fazer para ficar fora do Z4. Na melhor das hipóteses, o time entra em campo, no Estádio Nilton Santos, fora da zona do rebaixamento, mas, na pior delas, vai enfrentar o líder da competição na 18ª colocação - isso vai ocorrer caso o Santos vença o Vasco e ocorra ao menos um empate do Bahia em duelo com o Flamengo.

Ameaçado de voltar à zona do rebaixamento, o Goiás só vive momento melhor que o lanterna Coritiba. Entre os seis últimos colocados do Brasileiro, o time paranaense é o único que não pontuou nos últimos cinco jogos, as partidas válidas pelo returno até agora. O Coxa perdeu os cinco jogos que fez, enquanto o Goiás somou quatro pontos, frutos de quatro empates.

A maior ascensão no período foi a experimentada pelo Vasco. O time carioca, que parecia fadado ao rebaixamento, somou 10 de 15 pontos possíveis e arrancou para ultrapassar Bahia e Goiás na classificação.

O Bahia, que é o time que mais ameaça os esmeraldinos nesse momento, vem de uma sequência de sete pontos conquistados nos últimos cinco jogos. Essa é a mesma pontuação obtida pelo América-MG, que esboçou uma reação, mas ainda está a nove pontos do Goiás, na penúltima colocação.

Foi diante do Coelho, fora de casa, a última vitória do Goiás no Brasileiro, há mais de 40 dias. Em 13 de agosto, o clube esmeraldino venceu por 1 a 0, na última rodada do 1º turno.

O Santos, outra equipe tradicional ameaçada pelo rebaixamento, conseguiu duas vitórias nos últimos cinco jogos. O Peixe fez seis pontos em 15 possíveis e ainda patina para arrancar do fundo da tabela. No entanto, a equipe paulista está a dois pontos do Goiás e tem confronto direto com o Vasco nesta próxima rodada.

Contra o líder

O Goiás encara o líder Botafogo, que atravessa seu pior momento dentro do Brasileirão. A equipe carioca perdeu os três últimos jogos e precisa se recuperar para evitar a aproximação de concorrentes ao título, como Palmeiras e Grêmio.

A partida no Rio de Janeiro contra o Botafogo antecede uma verdadeira decisão para os esmeraldinos. Isso porque o adversário seguinte é o Bahia, concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Esse duelo vai ser disputado na Serrinha, no dia 7 de outubro.

Após empatar com o Flamengo, em casa, sem gols, o Goiás chegou ao terceiro jogo consecutivo sem balançar as redes e chegará ao Rio com essa pressão.

O técnico Armando Evangelista poderá contar novamente com o volante Willian Oliveira e com o atacante João Magno, que desfalcaram o time contra o Flamengo por causa de virose. Outro jogador que ficará à disposição é o meia Raphael Guzzo, que cumpriu suspensão automática diante do Flamengo.

Por outro lado, o treinador português não terá o meia Julián Palacios, que terá de cumprir suspensão. O volante Oyama fica fora por motivo contratual, pois está emprestado pelo Botafogo.

Há a expectativa do retorno do lateral esquerdo Sander, que está recuperado de lesão muscular e iniciou os treinos com bola com o restante do elenco.