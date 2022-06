Semis do Goiano terão Goiás x Vila Nova e Atlético-GO x Trindade

As semifinais do Campeonato Goiano Sub-20 foram definidas nesta sexta-feira e terão o clássico entre Vila Nova e Goiás, além do confronto entre Atlético-GO e Trindade. Os jogos de ida serão disputados na quarta-feira (8), com volta no sábado (11).

Por terem melhores campanhas, Atlético-GO (33 pontos) e Vila Nova (28 pontos) vão disputar o jogo de volta como mandantes, no CT do Dragão e Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, respectivamente - as idas serão no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, e o clássico será disputado na Serrinha.

Com exceção do Atlético-GO, que venceu o Vianópolis nas duas partidas das quartas de final, com placar agregado de 4 a 1, os outros três confrontos das quartas de final foram definidos nos pênaltis.

O Goiás superou a Aparecidense por 3 a 2 nas penalidades (após dois empates por 1 a 1), o Vila Nova bateu o Morrinhos por 5 a 3 (cada time venceu por 1 a 0 com bola rolando) e o Trindade eliminou o Bela Vista por 5 a 4 - perdeu o jogo de volta por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Tacão na ida.