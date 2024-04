Serra Dourada recebe últimos retoques para duelo rubro-negro do Brasileirão

Equipes de trabalho, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e do Atlético-GO trabalham para deixar o Estádio Serra Dourada em boas condições de uso para o jogo de abertura da Série A do Brasileiro, no próximo domingo (14), no jogo entre Atlético-GO e Flamengo. A expectativa é de casa cheia (38 mil entradas) e de bom funcionamento da praça esportiva, que não recebe uma partida oficial desde o dia 1º de outubro de 2023, quando o Vila Nova empatou (0 a 0) com a Chapecoense-SC, pela Série B.

O Dragão jogou pela última vez no local pela semifinal da Copa Sul-Americana 2022, em que venceu o São Paulo por 3 a 1.

Há cerca de 15 dias, quando se cogitou a transferência do jogo Atlético-GO x Flamengo para o Serra Dourada, uma equipe de trabalho começou a preparação do gramado, em conjunto com funcionários da Seel.

Houve o corte da grama, adubação, substituição de partes danificadas, complementação com areia e retirada de pragas em alguns pontos, explicou o diretor do Atlético-GO, Marcos Egídio, que tem acompanhado o trabalho de revitalização do Serra Dourada para a disputa entre os rubro-negros.

O clube também prepara a estrutura para o trabalho da imprensa. A promessa é de que haverá disponibilidade de internet em todos os setores do estádio, para os jornalistas, como nos vestiários, na sala de coletiva e nas cabines. O departamento de marketing do Dragão também diz que vai repaginar as cabines e outras áreas utilizadas pelos profissionais de imprensa.

Nas cadeiras, haverá a instalação de um open bar para atendimento aos torcedores, com cerveja, água e refrigerantes para os torcedores que adquirirem ingressos para aquele setor.

O Atlético-GO também vai reforçar a segurança, em parceria com a Polícia Militar (PM), com a contratação de uma equipe de segurança, mas não divulgou a quantidade de profissionais.

Nos últimos dias, houve o cuidado com a limpeza de setores do estádio, como arquibancadas, cadeiras, vestiários, espaços de entrada e fluxo de torcedores.

Secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra explicou que a praça esportiva ficará em boas condições e que também tem equipe de trabalho cuidando da pintura das arquibancadas, cujo serviço deverá terminar nesta quinta-feira (11). O Atlético-GO informou que recebeu a doação do material (tintas) de uma empresa parceira do clube.

Segundo o secretário, também há a limpeza da área externa, com a retirada de mato e jardinagem. Guerra reforçou que 32 banheiros foram reformados ano passado nos setores de arquibancada e cadeiras. Os vestiários receberam algumas melhorias, como troca de lâmpadas e pintura em alguns pontos.

“O Serra Dourada estará em boas condições para o jogo. Ficará pronto caso o Atlético-GO queira jogar diante do São Paulo (dia 21). Mas isso quem vai resolver são o Atlético-GO (mandante do jogo) e a CBF”, destacou Rudson Guerra.

Segundo ele, a pintura da arquibancada é realizada por um grupo de reeducandos do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em projeto em parceria com a Diretoria Geral d da Polícia Penal (DGPP).

A Seel vem mantendo contatos com a Polícia Militar (Batalhão de Trânsito) e Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) para programar o esquema de trânsito no domingo, antes e após o jogo. Os portões do estádio serão abertos com três horas de antecedência – às 13 horas – para evitar aglomerações e tumultos na parte externa do Serra Dourada.