Serra Dourada voltará a receber um jogo após 885 dias

O estádio Serra Dourada voltará a receber um jogo de futebol depois de 885 dias. A CBF confirmou que a partida da volta entre Vila Nova e Fluminense, que duelam na 3ª fase da Copa do Brasil, será disputada no principal palco do futebol goiano. O jogo está marcado para o dia 11 de maio, às 21h30 e a expectativa é de casa cheia. A capacidade atual é de 38.415 lugares.

A última vez que o Serra Dourada foi palco de uma partida oficial foi no dia 8 de dezembro de 2019. Na ocasião, o Goiás venceu o Grêmio por 3 a 2, no encerramento da Série A. Depois disso, o estádio não voltou a receber jogos.

Em maio do ano passado, o Ministério Público de Goiás recomendou que um jogo do Aliança, pelo Brasileiro Feminino A2, não fosse realizado no Serra , que foi marcado previamente como palco da partida.

Na época, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que gerencia o estádio, não informou o motivo. Antes, o MP-GO, por meio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), fez perícias no estádio e constatou problemas estruturais.

Após essas vistorias, o GFUT iniciou diálogos com a Seel para que reformas fossem feitas no estádio. Um acordo assinado no dia 1º de abril liberou o uso do Serra Dourada para jogos. O primeiro a ser confirmado no local é o duelo entre Vila Nova e Fluminense.