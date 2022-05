Sete clubes assinam criação da liga, e Atlético-GO discorda de termos

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, participou de mais uma reunião, nesta terça-feira (3), para a criação de uma liga brasileira de clubes de futebol e não concordou com as propostas de outros representantes de clubes para fundação da liga. O Dragão faz parte de um grupo, o Forte Futebol, que agrega 14 agremiações.

No encontro, em São Paulo, sete clubes (Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino-SP e o Cruzeiro,) assinaram documento para a criação da nova entidade, com estatuto e propostas que não tiveram a aprovação dos outros participantes, como os do Forte Futebol. No próximo dia 12, na sede da CBF, haverá outra reunião entre dirigentes das séries A e B.

Houve discordância quanto à distribuição dos porcentuais sobre direitos de transmissão e essa aresta precisa ser aparada nas conversações.

"O interesse de todos que a liga aconteça é real. O problema é que não podemos fazer as coisas no afogadilho. E nós temos um grupo (Forte Futebol) e vamos respeitar esse pensamento, pois queremos fazer as coisas com equilíbrio, cautela e procurando cada dia mais buscar a meritocracia", falou Adson Batista.

A proposta do Forte Futebol é de que, na distribuição dos direitos sobre a transmissão de TV, o porcentual fixo, para ser rateado de forma igualitária para todos, seja de pelo menos 50%, enquanto o restante (50%) seja repartido pelo desempenho das equipes no Campeonato Brasileiro (25% pela performance) e pela audiência (25%) nos jogos.

A proposta dos sete clubes, na visão do dirigente atleticano, não contempla a meritocracia dos clubes, pois estipula 40% (para todos os integrantes da liga), 30% (performance) e 30% (audiência).

O presidente do Dragão prevê que "a liga vai sair do papel, mas sem a predominância de interesses de grandes clubes".