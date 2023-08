Shaylon ressalta jogo em casa contra o líder: “É clima de decisão"

Shaylon tem sido um dos jogadores mais regulares do Atlético-GO na temporada. Dos 43 jogos disputados pelo Dragão, o meia-atacante atuou em 41 deles. Para ele, as próximas partidas da Série B serão decisivas, obrigando a equipe a conquistar triunfos para se manter na briga para se aproximar mais do G4.

Neste domingo (27), o adversário será o Vitória, no Estádio Antonio Accioly. Dez pontos separam os dois rubro-negros – o time baiano lidera com 47 pontos contra os 37 pontos da agremiação goiana. Para Shaylon, "é clima de decisão” e será dessa maneira que a equipe atleticana pretende se comportar para buscar os três pontos.

“É mais uma decisão. Sem dúvida, enfrentando o líder, será um jogo muito difícil. Sabemos que eles estão bem no campeonato, também estamos crescendo e é manter este crescimento, que será importante para nosso time”, afirma Shaylon, satisfeito com a reação da equipe após triunfos sobre Tombense (3 a 2), Chapecoense (1 a 0) e Londrina (2 a 0).

“Foi importante ter obtido as três vitórias para crescer no momento certo. Agora, é manter isso, conseguir vencer e pontuar para ficar ali perto do G4 e conquistar o nosso objetivo", contou Shaylon.

No 1º turno, o Atlético-GO foi irregular depois de vencer o Vitória por 3 a 2, em Salvador. O time empatou muito (dez empates, ao lado de Ponte Preta e Sampaio Corrêa-MA) e perdeu partidas importantes. Algumas, por goleada, como para Juventude, Criciúma e Ceará (todas por 3 a 0).

Returno

Para Shaylon, é preciso se recuperar no returno. “Às vezes, jogávamos bem e não vencíamos. Às vezes, numa desatenção e num erro coletivo, acabávamos perdendo o jogo ou empatando. Tivemos o primeiro tempo difícil contra o Tombense, nos 2 a 0 (para o adversário), mas soubemos ter cabeça para virar (3 a 2). Depois, engatar uma sequência positiva. São dois jogos sem tomar gol, fazendo gol. Então, é manter isso porque estamos nos fortalecendo e cada vez é pensar em subir mais”, destacou Shaylon.

O meia-atacante destaca a vitória (1 a 0) sobre a Chapecoense, obtida em Chapecó-SC, como especial porque teve a torcida dos amigos e dos familiares que moram próximo, na cidade de Modelo-SC, onde Shaylon nasceu. Era dia dos pais e Shaylon teve a torcida do pai, Jacir, com quem atuou no futebol de várzea, em Modelo.

“Foi um momento muito especial ter a minha família, os meus amigos ali, assistindo (ao jogo). Foi no dia dos pais e poder vencer foi um momento muito especial para minha carreira. Sem dúvida, ficará guardado para sempre pelo apoio deles, não só naquele jogo, mas sempre. Foi um momento especial e no momento certo, em que começamos a crescer no campeonato”, lembrou o meia-atacante.