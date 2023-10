Shaylon se prepara para dar mais qualidade ofensiva ao Atlético-GO após dois jogos fora

Recuperado de incômodo muscular, o meia-atacante Shaylon será uma das novidades do Atlético-GO no clássico deste sábado (28), diante do Vila Nova, às 19 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). De volta, o jogador de 26 anos devolve ao Dragão qualidade no setor ofensivo.

Nas duas últimas partidas do Atlético-GO na Série B, nas vitórias sobre a Ponte Preta (2 a 0) e ABC-RN (3 a 1), Shaylon foi desfalque depois de ter participado de todos os jogos da Segundona até aquele momento.

Contra o Vila Nova, o jogador será uma das opções de armação no meio-campo, de articulação de lances pelos lados do campo e de triangulações com Kelvin e o lateral Bruno Tubarão pela direita do ataque atleticano. Shaylon gosta de girar por aquele setor para buscar as conclusões à meta adversária, como fez muito bem na vitória de 3 a 1 sobre o Criciúma – fez um gol e tabelou com Gabriel Baralhas, autor de outro gol.

No Dragão, Shaylon chegou a atuar como ala esquerda, ano passado, quando fez um gol sobre o Palmeiras (1 a 1). Mas esta é uma opção que nunca foi utilizada pelo técnico Jair Ventura.

Nesta semana, Shaylon treinou no lugar de Dodô e se coloca à disposição para o jogo em que, se vencer, o Dragão ficará muito próximo do acesso à Série A. Se vier, será mais uma das conquistas de Shaylon antes de completar dois anos de clube, em que ele afirma ter vivenciado os melhores momentos da carreira. São 21 gols em 103 partidas.

A presença de Shaylon no Atlético-GO é positiva, pois disputou 31 das 33 partidas do clube na Série B (93,9% de atuações). Na temporada, o Dragão atuou 52 vezes. No elenco do Dragão, Shaylon e o goleiro Ronaldo lideram a lista dos que mais jogaram – 48 partidas cada.

Por isso, o meia-atacante é um dos jogadores mais importantes do clube, no qual ganhou o bicampeonato do Goianão (2022 e 2023), chegou à semifinal da Sul-Americana, às quartas de final da Copa do Brasil e amargou o rebaixamento da elite nacional à Série B, ano passado. O camisa 10 quer devolver o Atlético-GO à Série A.

Nos clássicos goianos, diante do Goiás e do Vila Nova desde o ano passado, o aproveitamento de Shaylon é razoável – seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas (48,8%) em 15 partidas. São três gols, um pênalti convertido (sobre o Goiás, em 2023) e outro defendido pelo goleiro Tadeu (Goiás, no primeiro jogo da final do Goianão 2023), uma bela assistência para o gol de Luiz Fernando na final do Estadual deste ano e o gol do rolinho, ano passado, na decisão do Estadual, contra o Goiás.

Mesmo atuando na maioria das vezes como titular e com um bom desempenho quando está em campo, o camisa 10 diz que é só “mais um” no grupo.

“Sou mais um aqui no Atlético-GO. Não sou mais especial do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Faço o meu trabalho, a minha parte. Eu me dedico da melhor maneira possível, fico feliz quando posso ser importante, quando posso ajudar meus companheiros”, comentou de forma modesta o jogador.