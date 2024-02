Shopping recebe exposição de carro da Stock Car nesta semana

De acordo com dados da Rede Circulare, Goiânia gera 14.948.606 quilos de resíduos eletrônicos por ano, o que equivale ao peso de 19.878 carros de corrida. Apesar do alto volume, apenas 3% são descartados de forma ambientalmente correta. Para chamar a atenção sobre o tema, a Campanha Acelerando pelo Meio Ambiente chega ao Órion Shopping, que até quinta-feira (29) se torna um ponto de coleta de lixo eletrônico.

No período, um carro da Stock Car da equipe Eurofarma-RC também ficará exposto no local e poderá ser conferido de perto por quem passar pelo Órion Complex. Na quinta, das 13h às 14h, os pilotos Ricardo Maurício, Daniel Serra e Gaetano di Mauro marcarão presença e irão autografar bonés que poderão ser trocados de acordo com os itens de lixo eletrônico recolhidos.

A ação é uma parceria do Órion Shopping, Rede Circulare e a equipe Eurofarma-RC Stock Car. Seu objetivo é promover a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e incentivar a população a usar os pontos de coleta para se livrar dos equipamentos quebrados e fora de uso, de forma ambientalmente correta e com mais comodidade. No final de semana o Autódromo de Goiânia será palco da primeira etapa da temporada 2024 da modalidade automobilística.

Durante esses dias no Órion poderão ser descartados itens como celulares com defeito ou fora de uso, cabos de energia, computadores, notebooks, brinquedos eletrônicos, eletrodomésticos, controle remoto, televisores, tomadas, entre outros. Não devem ser descartados não eletrônicos, pilhas, lâmpadas, toners, baterias e tv de tubo. Todos os itens arrecadados serão encaminhados para recicladores autorizados da Rede Circulare.



Serviço: Campanha Acelerando pelo Meio Ambiente

O que é: Exposição de carro da Stock Car e recolhimento de lixo eletrônico

Data: 26 a 29 de fevereiro

Local: Órion Shopping (Av. Mutirão, nº 2653, Setor Marista)

Horário: Das 8h às 18h

Ação com pilotos: Dia 29, das 13h às 14h

Entrada gratuita