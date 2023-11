Shopping sedia a última etapa da Copa Goiânia de e-Sports em 2023

O maior campeonato de e-Sports do Estado chega a sua fase final com a disputa de mais duas modalidades de jogos com premiações em dinheiro. É a 4ª e última etapa da Copa Goiânia de e-Sports em 2023, que acontece entre os dias 11 e 19 de novembro, no Shopping Bougainville.

Uma arena de jogos eletrônicos será montada no Espaço de Eventos, localizada em frente à entrada do cinema, poderão participar da competição e-jogadores a partir dos 16 anos, mas os interessados devem fazer a inscrição que é limitada, mas gratuita. Durante o evento o espaço terá uma área de experiências aberta para o público em geral, que poderá se divertir gratuitamente com diversos jogos em diferentes plataformas.

A área aberta terá computadores em rede, Playstation 5, Cockpit para jogos de corrida, óculos de realidade de virtual e o grande sucesso entre a criançada: Just Dance. Além de uma área instagramável com o tema de um grande clássico dos videogames. A arena fica aberta durante o funcionamento normal do shopping.

No segundo final de semana, que compreende os dias 18 e 19 de novembro, as experiências estarão fechadas durante a realização dos jogos finais dos campeonatos de Valorant e FC24, com premiações em dinheiro para os finalistas: R$ 5 mil reais divididos entre os três primeiros colocados de cada modalidade.

Os jogos serão transmitidos pelo canal da CGES e Nitroxx no Youtube com transmissões serão feitas por apresentadores que são influencers do universo Gamer, como João Spam (narrando a final de Valorant) e Guerreiro (narrando a final de FC24).

Na Arena Bougainville também vai acontecer a final do ABC GAMER, projeto organizado pela AGES em parceria com a NITROXX, e idealizado pela Prefeitura de Goiânia através da Secretaria de Esportes e Lazer. O projeto foi criado para inserir jovens goianienses no universo dos e-Sports, são crianças de várias escolas da rede municipal de ensino que irão ao shopping para disputar as finais do Campeonato FIFA23, com a presença dos diretores das escolas e políticos de Goiânia.

Copa Goiânia de e-Sports

A Copa Goiânia de e-Sports é um evento realizado pela Associação Goiana de e-Sports (AGES) e com o trabalho de comunicação da Sou Propaganda e tem todo o operacional executado pela Nitroxx Games. Também conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia através da Secretaria de Esportes e Lazer e da Linq, a internet oficial do principal campeonato gamer de Goiás, além, claro, do Shopping Bougainville que irá sediar a quarta etapa de 2023.

Serviço: O Que: 3ª Copa Goiânia de e-Sports – 4ª etapa – Shopping Bougainville

Início: 11 de novembro, às 10h

Término: 19 de novembro, às 22h

Entrada: Gratuita para público geral / Poderão participar da competição e-jogadores a partir dos 16 anos. As inscrições limitadas e gratuitas e poderão ser feitas pelo site: copagoianiaesports.com.br/cges2023inscricoes.

Experiências disponíveis: Área PC Gamer, Área Playstation 5, óculos de realidade virtual, cockpit para jogos de corrida, Telão e palco para Just Dance e área instagramável.

As finais ocorrerão conforme o cronograma abaixo:

• 18 de novembro (sábado)

- Final de Valorant

- Final do Fifa23 (Projeto ABC Gamer)

• 19 de novembro (domingo)

- Final de FC24