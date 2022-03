Sidnei chega ao Goiás com vontade de contribuir com mais jovens

O Goiás apresentou o zagueiro Sidnei, de 32 anos, que chega ao clube para reforçar um setor que conta com muitos jovens no elenco. Com passagem longa pelo futebol europeu, o novo zagueiro esmeraldino esperar chegar rápido ao melhor nível para contribuir com os jovens do elenco.

Após saída do Cruzeiro, Sidnei acertou sua ida para o Goiás para ser uma referência na zaga do clube. O experiente jogador estará ao lado de atletas mais jovens como Reynaldo César, Da Silva, Yan Souto, Caetano e Éverson.

"Posso contribuir de várias formas, primeiro, eu estando bem para ajudar dentro de campo com minha experiência e com meu rendimento. Posso ajudar os jovens a ter um rendimento alto também. O importante é trabalhar para retribuir a confiança", frisou Sidnei.

Para poder ajudar o clube, Sidnei espera se condicionar rapidamente para ficar à disposição para jogos da Copa do Brasil e, principalmente, para a Série A do Campeonato Brasileiro. "O meu pensamento é trabalhar, ficar 100% para poder render da melhor maneira possível nos jogos e ajudar o clube a conquistar os objetivos dentro da temporada", salientou.

Para acertar sua transferência ao Goiás,o novo defensor esmeraldino disse que levou em consideração várias referências, inclusive de amigos ídolos esmeraldinos. "É um grande clube. Eu estive aqui em 2007 e tive companheiros que conheciam muito bem o clube como o Iarley, o Fernandão, que infelizmente não está mais entre a gente. Esse conhecimento foi muito importante nesta decisão de estar aqui hoje", contou Sidnei.