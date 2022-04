'Sinal estava verde’, diz motorista de ônibus que bateu no carro de Rincón

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Eduardo Muñoz, motorista do ônibus que bateu com o carro em que estava o ex-jogador Freddy Rincón, na madrugada da última segunda-feira (11), em Cali, na Colômbia, disse nesta quarta-feira (13) que o semáforo estava verde para ele e que não estava acima da velocidade permitida na via exclusiva para o coletivo no momento da colisão.

"Sim, o semáforo estava verde, aliás, eu arranquei quando o outro estava vermelho, o anterior. [Entre as ruas] 5 com 27, eu acho", disse ele em entrevista a uma rádio local. O prefeito de Cali, Jorge Iván Ospin, já havia dito que o carro do jogador ultrapassou o sinal vermelho.

O acidente deixou o ex-jogador da seleção colombiana e do Corinthians gravemente ferido. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, Rincón segue em estado muito crítico, e os exames não mostraram uma evolução favorável.

Hospitalizado na Clínica ValleSaud, Muñoz, de 28 anos, fraturou a tíbia e o joelho e está imobilizado do quadril para baixo. Ele aguarda a evolução dos ferimentos para ser submetido a uma cirurgia.

"Temos que esperar que meu inchaço diminua para poder fazer a cirurgia", disse Muñoz, que explicou que as lesões foram causadas pela pressão do veículo no momento da colisão.

Sobre a madrugada do acidente, o motorista contou que estava começando o turno dele e só soube depois quem estava no outro veículo.

"No momento do acidente, eu não sabia. Me contaram depois. Eu estava na clínica quando estavam comentando que o acidente havia sido com o senhor Freddy."

O motorista também contou que trabalha há sete meses na empresa e que quer ser policial, mas teme que o acidente acabe com o sonho. "Obviamente já é uma fratura, e isso porque os exames médicos lá [na policial] são muito rigorosos," explicou o homem que é casado e tem uma filha de dois anos.

Nesta terça-feira (12), o motorista recebeu a visita do prefeito de Cali. Pelo Twitter, Jorge Iván Ospina desejou "franca recuperação" a Eduardo Muñoz.

O automóvel em que o ex-atleta estava se chocou com um ônibus, no bairro San Fernando, em Cali, na madrugada da última segunda-feira. As imagens mostram que o acidente ocorreu próximo a um prédio entre as ruas 5 e 34. Os dois veículos ficaram bastante danificados. Embora inicialmente, as informações era que o ex-jogador estivesse no banco do carona, um amigo disse que era Rincón quem estava ao volante.

Segundo Ospina, o carro que transportava Rincón ultrapassou o sinal vermelho momentos antes do acidente. O relatório da Secretaria de Mobilidade informa que uma das câmeras de segurança mostrou o carro onde estava o ex-jogador desrespeitou um sinal vermelho antes de se chocar com o ônibus.

Além de Rincón e Eduardo Muñoz, duas pessoas, que estavam no carro do ex-jogador, ficaram feridas.