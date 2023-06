Sport x Vila Nova: Tigre mira liderança da Série B

De olho na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova enfrenta o Sport na noite deste domingo (18), às 18 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo atrasado da 2ª rodada. Uma vitória faz com que o time colorado pule duas casas na tabela de classificação e assuma a ponta. Se for derrotado, será ultrapassado pelo time pernambucano e cairá para a 4ª posição.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao jogo, arbitragem e escalações)

O jogo é considerado um confronto direto que vai medir forças entre dois clubes postulantes ao acesso. O Vila Nova experimenta uma caminhada sólida nesta Série B e, mesmo na 3ª colocação, consegue superar o líder, Novorizontino, em aproveitamento de pontos. O time colorado tem 72,7% de aproveitamento, enquanto a equipe do interior paulista tem 72,2%. O terceiro melhor neste quesito é justamente o Sport, com 70%.

Os números explicam os momentos que os dois adversários do jogo isolado da Série B neste domingo (18) vivem. Outros números mostram também as principais armas de cada um deles.

O Vila Nova entra em campo com a melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos em 11 jogos disputados. A segurança defensiva do Tigre será colocada à prova diante do ataque do Sport, que é dono do segundo melhor rendimento ofensivo com 18 gols marcados. O líder neste quesito é o Vitória, que já balançou as redes 22 vezes, mas fez dois jogos a mais.

Se comparadas as médias de gols de Sport e Vitória, há quase um empate técnico, pois o time baiano tem 1,83 gol por jogo, enquanto o pernambucano tem 1,8.

Há também o elemento histórico para apimentar a disputa entre Vila Nova e Sport. Para assumir a liderança, o Tigre terá de superar o Leão pela primeira vez na história jogando em solo pernambucano. Ao todo, o time colorado encarou o rubro-negro sete vezes no Recife, todas elas na Ilha do Retiro, e nunca venceu.

No entanto, o resultado que mais se repetiu foi o empate - quatro vezes. O Sport venceu os outros três jogos, sendo dois deles por goleada. Só que o Vila Nova não perdeu nas duas últimas visitas que fez ao Leão. Houve empates, sem gols, nas edições de 2022 e 2019 da Série B.

Em 2023, o Sport está com 100% de aproveitamento como mandante na Ilha do Retiro na Série B. O jogo contra o Vila Nova será o primeiro do Sport sem restrições ao público impostas como punição ao clube, que fez três jogos com portões fechados e outros três com presença apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

Para tentar fazer história, o Vila Nova terá algumas mudanças no time titular em relação à formação utilizada no empate, em casa, diante do Guarani.

O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma e vai escalar Marcondes no lugar. O zagueiro que veio do Água Santa será titular pela primeira vez na equipe.

Em contrapartida, o treinador colorado conta com o retorno do experiente volante Ralf, de 39 anos, que cumpriu suspensão automática na última partida e retorna ao time.

A grande mudança estará no sistema tático empregado por Claudinei Oliveira. O treinador deve abandonar a formação com quatro atacantes e reforçar o meio-campo. Com isso, Ralf deve ganhar a vaga de um dos centroavantes, a tendência é que a escolha seja pela saída de Caio Dantas.

Há uma dúvida sobre qual será o atacante escolhido para jogar aberto pelo flanco direito do campo. A dúvida está entre a permanência de Ronald ou a entrada de Everton Brito.

FICHA TÉCNICA

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Data: 18/6/2023 (domingo)

Horário: 18 horas

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)

Onde assistir: Premiere e Band

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Marcondes e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço; Ronald (Éverton Brito), Neto Pessoa (Caio Dantas) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Fábio Matheus, Ronaldo e Jorginho; Fabrício Daniel (Edinho), Vágner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira