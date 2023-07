STJD mantém eliminação de Ygor Catatau e altera punições de três atletas envolvidos em manipulação

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a eliminação de Ygor Catatau, hoje sem clube, e fez alterações nas punições de três atletas em julgamento de recursos da Procuradoria e da defesa de atletas denunciados por terem algum tipo de participação no caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Todos são ex-jogadores do Sampaio Corrêa, mas não permaneceram no clube neste ano.

Ygor Catatau, que atuava no Irã e hoje está sem clube, teve a pena de eliminação mantida. No processo criminal acatado pela Justiça de Goiás e que serviu como base de provas para a denúncia oferecida pela Procuradoria do STJD, o atacante é identificado como intermediário no grupo de cinco jogadores que estavam no Sampaio Corrêa e teriam aceitado cometer um pênalti na partida contra o Londrina, na última rodada da Série B do ano passado.

Todos os outros atletas punidos no julgamento em primeira instância pela 5ª Comissão Disciplinar, tiveram alterações nas penas no julgamento desta quinta-feira (13) no Pleno do STJD.

Matheusinho, que pertence ao Cuiabá, e Paulo Sérgio, que tem vínculo com o Operário-PR, tiveram suspensões e multas reduzidas: de 720 dias para 600 dias e de R$ 70 mil para R$ 50 mil.

O único que teve pena aumentada foi André “Queixo”. Em primeira instância, ele recebeu multa de R$ 50 mil. O valor foi mantido, mas agora com acréscimo de suspensão de 600 dias.

O quinto atleta envolvido foi Allan Godoi. O zagueiro, porém, foi absolvido em primeira instância e não teve recurso apresentado pela Procuradoria do STJD.

Esse foi o último julgamento de recursos de atletas que já tiveram julgamentos no STJD após denúncias oferecidas pela Procuradoria.

Veja abaixo todas as punições de atletas com algum tipo de envolvimento no caso de manipulação no futebol brasileiro entre 2022 e 2023: