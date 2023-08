STJD pune nove atletas por manipulação e absolve três jogadores

Depois de mais de sete horas de julgamento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu mais nove atletas por envolvimento no caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Outros três jogadores foram absolvidos pela 2ª Comissão Disciplinar. Todas as decisões foram em primeira instância e cabe recurso ao Pleno.

Em depoimento, o atacante Alef Manga confessou participação no esquema. Segundo provas obtidas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), o jogador aceitou receber um cartão amarelo em partida do Brasileirão de 2022 (era jogador do Coritiba) com a promessa de pagamento de R$ 50 mil, sendo R$ 5 mil antecipado. Ele recebeu o valor e informou que vai devolver ao MP-GO.

Por unanimidade, o atacante foi suspenso por 360 dias e multado em R$ 30 mil. Alef Manga estava no Coritiba e foi negociado, por empréstimo, para o Pafos, do Chipre. A CBF solicitou internacionalização das punições, mas não obteve retorno da FIFA. Portanto, a tendência é que ele possa atuar fora do País.

Os atletas absolvidos foram: Jesus Trindade, ex-Coritiba, Sidcley, ex-Cuiabá, e Pedrinho, ex-Athletico-PR.

Thonny Anderson, ex-Coritiba, não foi suspenso, mas recebeu punição em multa: R$ 40 mil. Ele possui contrato com o ABC, que está na Série B, e aguarda para saber se será reintegrado.

Dos atletas julgados nesta quarta-feira (9), o lateral esquerdo Igor Cariús já tinha sido julgado anteriormente pelo STJD. Foi absolvido na outra ocasião em primeira instância, mas, desta vez, foi punido com suspensão de 540 dias e multado em R$ 50 mil.

O julgamento desta quarta-feira (9) ocorreu na esfera desportiva. Sete atletas são réus no terceiro processo do MP-GO, oriundo da Operação Penalidade Máxima. São eles: Alef Manga, Sidcley, Pedrinho, Jesús Trindade, Dadá Belmonte, Thonny Anderson e Igor Cariús. Outros cinco jogadores assinaram acordos e não foram denunciados na esfera criminal na fase atual: Diego Porfírio, Nino Paraíba, Sávio, Bryan García e Vitor Mendes.

Confira as punições dos jogadores:

Nino Paraíba - punido 480 dias e multa de R$ 40 mil

Igor Cariús - 540 dias e multa de R$ 50 mil

Bryan Garcia - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Diego Porfírio - 360 dias e total em multa de R$ 70

Alef Manga - 360 dias e multa R$ 30 mil

Vitor Mendes - 430 dias e multa de R$ 40 mil

Sávio - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Dadá Belmonte - 720 dias e R$ 70 mil

Thonny Anderson - sem gancho, mas multa de R$ 40 mil

Os atletas absolvidos: