Stock Car abre venda de ingressos para etapa de abertura em Goiânia

A temporada 2024 da Stock Car Pro Series está prestes a começar. O fim de semana de dois e três de março vai marcar a abertura de um aguardado campeonato, que chega com mudança no formato de disputa e corridas no sábado e no domingo.

O palco da primeira etapa do calendário será o tradicional Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. E os ingressos para acompanhar as provas e toda a programação do fim de semana já estão à venda, a partir de R$ 30,00, por meio da plataforma Sympla.

Os ingressos à venda concentram-se principalmente no setor Platô, área gramada localizada em frente à reta dos boxes e que oferece visão privilegiada da largada e do miolo da pista goiana. As entradas simples partem de R$ 30,00 (meia-entrada ou BRB Card) ou R$ 60,00 (inteira). Neste setor também é possível adquirir o Combo Família, conjunto de quatro ingressos individuais, com preço promocional, a um investimento de R$ 160,00.



Ainda no setor Platô, o fã ainda pode comprar a entrada com passe de visitação, que dá direito a vivenciar um dos momentos mais aguardados do fim de semana de etapa da Stock Car: a visitação aos boxes, onde o público pode interagir com seu piloto preferido, ver de perto os carros que aceleram no grid da principal categoria do automobilismo no Brasil e ainda ganhar brindes. A entrada com passe de visitação parte de R$ 200 (meia-entrada) ou R$ 400 (inteira).



Uma outra opção de setor para o público no fim de semana em Goiânia é a Arquibancada Coberta, também localizada em frente à reta dos boxes e que proporciona visão privilegiada da largada, sombra e cadeiras. Para esta modalidade, as entradas partem de R$ 45,00 (meia-entrada) ou R$ 90,00 (inteira).



Todos os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes e são válidos para sábado e domingo, mas não dão acesso ao estacionamento, que está localizado dentro do autódromo e será cobrado à parte, ao valor de R$ 50 a diária.



As entradas também podem ser compradas no fim de semana do evento diretamente na bilheteria do autódromo, mas sujeito a disponibilidade dos ingressos.



Serviço: Stock Car Pro Series, primeira etapa, 2024

Datas: 2 e 3 de março (sábado e domingo)

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia

Rodovia GO 020 – Km 04 s/n, Parque Lozandes, Goiânia (GO)



SETORES DISPONÍVEIS PARA VENDA

Platô

Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valores: R$ 30,00 (meia entrada ou BRB Card); R$ 60,00 (inteira)



Combo Família – Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valor: R$ 160,00



Ingresso Platô com passe de visitação (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valores: R$ 200,00 (meia-entrada); R$ 400,00 (inteira)



Arquibancada Coberta (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo)

Valor: R$ 45,00 (meia-entrada); R$ 90,00 (inteira)



Acesso

Portão 1 (pedestres)

Portão 4 (carros)



Estacionamento

Valor: R$ 50,00 (diária)

Acesso: Portão 4



Abertura dos portões

2 de março, sábado: 7h30

3 de março, domingo: 7h30



Horário de funcionamento das bilheterias

2 de março, sábado: 7h30 até 17h00

3 de março, domingo: 7h30 até 12h00



Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento.

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados de pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e menor de idade.

Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Quanto à retirada de ingressos, a pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida e seu acompanhante deverão estar juntos, bem como para acesso ao autódromo nos dois dias de evento.