Stock Car e Play For a Cause abrem venda de experiências inéditas para etapa em Goiânia

A Stock Car Pro Series já está em contagem regressiva para a abertura da temporada 2024, que acontece nos dias 2 e 3 de março no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Como nos anos anteriores, a Vicar - promotora da competição - e a Play For a Cause, empresa que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social, firmaram parceria com o intuito de oferecer novas experiências para os fãs do esporte, colocando-os nos bastidores da maior categoria de automobilismo da América Latina, para acompanharem de perto toda a emoção das provas e ficarem ainda mais perto de seus ídolos.

Para o circuito de Goiânia, serão realizadas sete experiências inéditas, com a participação de duas equipes, com valores entre R$ 2 mil a R$ 3,5 mil. Os interessados podem adquirir as experiências no site www.play.foracause.com.br.

A ação tem caráter social, com parte do valor arrecadado destinado para o Instituto Ingo Hoffmann, em Campinas, que acolhe crianças em tratamento de câncer e seus familiares. Esta é a primeira vez que a Stock Car abrirá o media day para receber um fã.

Na ocasião, ele vai acompanhar as sessões de fotos oficiais dos carros e equipes, além de ser contemplado com uma foto pessoal, segurando o troféu da etapa. A experiência ocorrerá no dia 29 (quinta-feira) e se estenderá aos dias dos treinos e corridas (02 e 03), quando o comprador poderá assistir à competição no lounge da Stock Car.

No dia 01/03 (sexta-feira), um fã vai almoçar no motorhome da Eurofarma RC, junto com toda a equipe, e poderá fazer a visitação aos boxes. Já nos dias seguintes (sábado e domingo), o comprador da experiência terá acesso ao box da Eurofarma, onde acompanhará à corrida.

Já as demais experiências ocorrem no sábado (02) e domingo (03), quando os fãs terão a oportunidade de vivenciar uma volta rápida a mais de 250 km/h nos carros da A. Mattheis Vogel ou da Eurofarma; assistir às corridas nos boxes das equipes; dar a largada no carro madrinha; e/ou fazer um tour no grid antes da largada, com direito à cantar o Hino Nacional com os pilotos na pista.

Sobre a parceria da Stock Car e Play For a Cause

A Stock Car e a Play For a Cause se juntaram em 2021 a fim de apoiar causas sociais no Brasil. Até o momento, os parceiros já destinaram mais de R$ 200 mil para ONGs, sendo o Instituto Ingo Hoffmann o maior beneficiado com as ações realizadas. A ONG de Campinas, presidida pelo maior campeão da história da Stock Car, com 12 títulos, já recebeu cerca de R$ 140 mil com a venda de experiências e leilões de itens, promovidos na plataforma da Play For a Cause. Juntos, os parceiros já impactaram a vida de mais de 50 mil pessoas diretamente.

Serviço: Venda de experiência para a etapa de Goiânia da Stock Car

Datas: de 29 de fevereiro a 3 de março

Valores:

Experiência 1: Media day - Acompanhar a sessão de fotos oficiais da temporada + foto do comprador com o troféu da Stock Car + assistir as corridas - R$ 3.000

Experiência 2: Almoço no motorhome com a equipe da Eurofarma + visitação aos boxes + assistir às corridas no box da Eurofarma - R$ 3.200

Experiência 3: Tour no Grid antes da largada + visitação aos boxes + cantar o Hino Nacional dentro da pista com os pilotos - R$ 2.000

Experiência 4: Largada no carro madrinha – R$ 3.500

Experiência 5: Assistir às corridas no box da Eurofarma RC - R$ 3.500

Experiência 6: Volta rápida + visitação aos boxes + assistir às corridas no box da Eurofarma RC - R$ 3.500

Experiência 7: Volta rápida + visitação aos boxes + assistir à corridas no box da A. Mattheis Vogel - R$ 3.500

Site: https://play.foracause.com.br/stock-car-goiania/