Stock Car em Goiânia: veja onde comprar ingressos e a programação da abertura da temporada

A temporada de 2024 da Stock Car está prestes a começar. Na sexta-feira (1º), os carros da principal categoria do automobilismo nacional vão à pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna para treinos. A programação da etapa de abertura da competição prevê corridas no sábado (2) e domingo (3).

A 1ª etapa da Stock Car será batizada como “GP Wilson Fittipaldi Júnior”. É uma homenagem a uma das lendas do esporte brasileiro que morreu na última sexta-feira (23).

Neste ano, a Stock Car promove a estreia das corridas sprint no calendário. A primeira prova neste estilo, uma corrida curta com 30 minutos + 1 volta, será no sábado, a partir das 14h40. A classificação será mais cedo, às 11 horas.

No domingo, a visitação aos boxes vai começar às 10 horas. A corrida principal, com 50 minutos de duração + 1 volta, vai ocorrer a partir das 12 horas.

Ingressos possuem diferentes valores, todos são inteira: platô em frente a reta principal (R$ 60), combo família bilhete platô (R$ 160), visitação aos boxes (R$ 400), estacionamento (R$ 50 diária) e grid experience (R$ 1.800).

Menores entre 2 e 18 anos só será permitida com acompanhamento de pais ou responsáveis. Não terão acesso ao evento menores de 2 anos.

As entradas podem ser adquiridas de maneira antecipada no site da Sympla e nas bilheterias do autódromo apenas no sábado e domingo.

GP Wilson Fittipaldi Jùnior, programação do fim de semana em Goiânia

Sexta-feira, 1º de março

08h00 – Treino de Rookie

09h00 – Shakedown

11h00 – Treino Livre 1

15h00 – Treino Livre 2

Sábado, 2 de março

11h00 – Classificação

13h00 – Visitação aos boxes

14h40 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de março

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)