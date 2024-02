Stock Car estreia, em Goiânia, corrida sprint na abertura da temporada

A partir deste ano, a Stock Car terá corridas sprint nos finais de semana de etapas da categoria. A abertura da temporada, e estreia do formato de corrida, será em Goiânia no dia 2 de março. A prova principal será no domingo, dia 3.

Corrida sprint é um formato de provas curtas, que ganhou notoriedade quando a Fórmula 1 adotou esse tipo de corrida na categoria em 2021. Na Stock Car, as corridas sprint serão disputadas sempre aos sábados com duração de 30 minutos. Os domingos ficam reservados para a corrida principal, que terá 50 minutos.

“Continuaremos tendo 12 eventos, totalizando 24 corridas por ano. Mas o novo regulamento vai adicionar ainda mais alternativas, emoção e entretenimento para todos os envolvidos”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

“A diferença é que, no formato antigo, com as duas provas menores e disputadas ininterruptamente, tínhamos apenas um momento de competição, com menos tempo de pista. A partir de 2024, teremos a prova sprint no sábado com 30 minutos – mesma duração da prova principal do formato anterior – e a corrida do domingo com quase o dobro desse tempo, 50 minutos. Com dois dias diferentes de corrida, vamos oferecer a quem for ao autódromo, e ao telespectador, emoção e diversão em dobro”, completou.

Com corridas sprint no calendário, a classificação também sofreu alterações. No sábado, a fase inicial (Q1) terá dois grupos de 16 carros, que lutarão pelas 20 vagas disponíveis no Q2 (dez selecionados de cada grupo). A seguir, com todos simultaneamente na pista, a segunda fase classifica os oito finalistas que, no Q3, irão definir o pole position.

Com os tempos de todos definidos, o grid terá duas versões: com os 12 primeiros colocados invertidos na corrida sprint e a formação original registrada no classificatório valendo para a prova principal.

A temporada da Stock Car começa em Goiânia no dia 2 de março. Serão 12 etapas em 2024, e a 6ª etapa, prevista para os dias 28 e 29 de julho, também será disputada em Goiânia.

Confira como ficarão os finais de semana da Stock Car em 2024:

12 eventos em rodada dupla. Total de 24 corridas por ano



● Corrida Sprint (sábado)

30 minutos

Pit stop: troca de um pneu



● Corrida Principal (domingo)

50 minutos

Pit stop: troca de dois pneus



● Classificatório

Q1: 2 grupos de 16 carros

Q2: 1 grupo de 20 carros

Q3: 1 grupo de 8 carros



● Grid

Sprint: inversão dos 12 primeiros no classificatório

Principal: formação original do classificatório