Stock Car terá corrida 600 em Goiânia e usará anel externo

A Stock Car celebra marca histórica no próximo final de semana em Goiânia. A principal categoria do automobilismo brasileiro vai ter a disputa da corrida 600 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que sediou a abertura do campeonato em abril e será utilizado novamente, agora na 7ª etapa, que marca o início da segunda metade da temporada de 2023.

Principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car está em sua 45ª temporada e teve sua primeira corrida disputada no dia 22 de abril de 1979, no Autódromo de Tarumã, em Viamão-RS. Goiânia recebe no próximo domingo (27) a corrida 600.

Curiosamente, os dois primeiros colocados da atual edição venceram as duas últimas “corridas centenárias”. Thiago Camilo, líder em 2023, ganhou a corrida 400, que ocorreu em Goiânia, em 2014. Cinco anos depois, Daniel Serra, atual vice-líder do campeonato, venceu a prova 500 que foi disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita-RS. Na etapa de abertura da atual edição, eles venceram em Goiânia no circuito misto.

Chico Serra (corrida 100), Xandy Negrão (corrida 200) e Cacá Bueno (corrida 300) foram os outros vencedores das provas centenárias da Stock Car. Neste ano, a Stock Car escolheu Goiânia como sede de duas etapas. Em abril, o circuito misto foi utilizado, no próximo final de semana as corridas serão no anel externo, que gera a expectativa de mais ultrapassagens nas retas e velocidade do começo ao fim.

“O anel externo é uma pista muito veloz, com diferenças que são literalmente de milésimos a cada volta, sobretudo na classificação”, analisou Júlio Campos, que foi terceiro colocado da corrida 1 de 2022 em Goiânia. “É muito importante saber usar o vácuo e poupar os pneus, sobretudo por se tratar de um circuito localizado numa cidade muito quente. Será a primeira vez que acelero lá com a atual estrutura da nossa equipe, comandada pela TMG Racing, mas estou confiante que posso utilizar minha experiência para ajudar o time a conquistar um bom resultado e voltar a andar entre os primeiros colocados”, completou o piloto.

O anel externo tem 2.695 metros no traçado e possui três curvas para a direita. No sentido horário, os pilotos precisam pisar fundo. No ano passado, Rubens Barrichello registrou a marca de 50s111, com média de 193,6km/h na melhor volta registrada na 2ª etapa de 2022.

"Vamos para a corrida no oval, em que temos um carro rápido. Já na primeira etapa do ano, brigamos pela vitória no circuito misto em Goiânia. Temos que ter um carro rápido na reta. Viemos de duas vitórias e vamos tentar buscar muitos pontos para pensar no campeonato. Seria ótimo conquistarmos mais uma vitória, pois é uma pista que sempre temos bons resultados", afirmou Ricardo Zonta, que ganhou a corrida 1 da 6ª etapa, em Mogi Guaçu-SP, e a corrida 2 da 5ª etapa, em Interlagos, da Stock Car em 2023.

Outra situação que costuma marcar as corridas em Goiânia são as altas temperaturas. São esperadas máximas de 38ºC no final de semana, o que aumenta o desafio para cuidados com os pneus, questões físicas dos pilotos, já que dentro dos carros a sensação é superior à temperatura ambiente.