Subiu! Atlético-GO ganha do Guarani, conta com derrota do Vila Nova e está na Série A

O Atlético-GO está de volta à Série A depois de vencer o Guarani, neste sábado (25), por 3 a 0, gols de Dodô, Gustavo Coutinho e Matheus Peixoto, e o Vila Nova perder para o ABC por 3 a 2. No ano seguinte ao rebaixamento, o Dragão retorna à elite do futebol nacional em um Estádio Antônio Accioly lotado e sem depender apenas de seu resultado, como ocorreu há quatro anos, em 2019.

Com 64 pontos, o Atlético-GO termina a Série B na 4ª colocação. O Juventude também venceu na rodada e subiu, com a 2ª colocação.

O G4 da Série B termina com Vitória (72 pontos), Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64).

A torcida atleticana comemora o quarto acesso do clube, na Série B, desde 2006, disputada no sistema dos pontos corridos. O Dragão subiu à elite nacional em 2009 (4º lugar), 2016 (campeão), 2019 (4º lugar) e agora, em 2023 (4º lugar).

O Atlético-GO disputará a Série A pela oitava vez no século 21 – o Dragão jogou na elite nacional em 2010, 11, 12, 17, 20, 21, 22 e 2024.

O acesso do Atlético-GO serve para coroar uma temporada considerada vitoriosa do clube, pois foi bicampeão do Goianão, conquistando novamente o titulo na casa do rival, o Goiás.

A meta principal era retornar à elite nacional, disputada pelo Dragão pela última vez durante três anos consecutivos: 2020, 2021 e 2022. Conseguiu graças a uma campanha de recuperação.

As atuações e os resultados não foram bons no início da Série B. O Atlético-GO conseguiu refazer a rota. Fez dez contratações e trouxe o técnico Jair Ventura na virada do 1º ao 2º turno. Reagiu, obteve resultados importantes e mostrou ser competitivo, recuperando pontos importantes e devolvendo derrotas para adversários que haviam goleado o Dragão por 3 a 0, no 1º turno: Criciúma, Ceará e Juventude. A campanha também incoui o revés mais dolorido, no clássico contra o Vila Nova, em que o time atleticano vencia por 1 a 0 e praticamente eliminava o Tigrão da Série B. Mas a equipe vilavonense virou para 2 a 1 e ressurgiu na competição, acirrando a rivalidade local na luta pelo acesso.

Na Série B, foram dois turnos distintos do Atlético-GO, com campanha de destaque no 2º turno. O Dragão se tornou caseiro e não foi derrotado em casa nenhuma vez no returno. No período, foram conquistados 23 pontos em 27 pontos disputados (85, 18% de aproveitamento).

Além disso, nas 19 partidas disputadas em Goiânia em toda a SérieB, o time atleticano perdeu só uma vez, na goleada para o Ceará (3 a 0).

Como foi o jogo no Accioly

Foi uma tarde de tensão ou "com emoção", como havia previsto o técnico Jair Ventura nas últimas rodadas. Enquanto fazia a parte dele no Bairro de Campinas, o Dragão esperava por um insucesso do Vila Nova, que foi derrotado pelo ABC, em Natal. O Juventude também saiu perdendo, mas acabou virando o jogo diante do Ceará.

O Dragão fez um primeiro tempo marcado pelo nervosismo e por chances desperdiçadas. Mas, no intervalo, Jair Ventura trocou o lateral esquerdo Lucas Esteves pelo meia Dodô. Substituição decisiva, pois Dodô mudou o rumo do jogo.

Dodô, que entrou num cenário em que o Atlético-GO tinha um jogador a mais (o Guarani teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo e o Dragão teve um), abriu o placar aos 5 minutos, após jogada de escanteio.

Depois, aos 8 minutos, Dodô fez cruzamento para Gustavo Coutinho cabecear e ampliar. O jogo ficou monótono, a torcida ficou à espera do fim do jogo e da derrota do Vila Nova. Ainda teve tempo para Matheus Peixoto fechar a goleada aos 47 minutos. O Dragão coroou, assim, o "returno espetacular" e festejou o acesso dentro da sua casa.



FICHA TÉCNICA

3 ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves (Dodô); Matheus Sales, Gabriel Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Kelvin (Airton), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Luiz Fernando (Heron). Técnico: Jair Ventura

0 GUARANI: Pegorari; Diogo Matheus (Isaque), Lucão, Wenderson (Alvariño) e Mayk (Régis); Alan Santos, Lucas Araújo e Gustavo França (Bernardo); João Victor, Pablo Thomaz (Lucas Silva) e Iago Teles. Técnico: Umberto Louzer

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Data: Sábado (25/11/2023)

Horário: 17 horas

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Dodô, aos 5', Gustavo Coutinho, aos 8', e Matheus Peixoto, aos 46' do 2º tempo

Expulsões: Iago Teles, João Victor (Guarani), Alix Vinícius (Atlético-GO)