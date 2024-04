Técnico do Atlético-GO ensaia mudança para jogo contra o Internacional

O técnico Jair Ventura, do Atlético-GO, dá indícios de que fará mudanças no time na tentativa de buscar um novo ajuste tático. O Dragão tem três derrotas em três jogos disputados no Brasileirão e joga contra o Internacional, domingo (28), em Porto Alegre, pela 4ª rodada.

O Dragão volta à realidade e sabe que precisa jogar conforme os adversários, ter um pouco mais de cautela e utilizar novas peças. Até agora, a equipe é a mais vazada do Brasileirão (seis gols em três partidas) e, principalmente diante do São Paulo, foi facilmente envolvida na goleada de 3 a 0 imposta pelo adversário.

Uma das alterações poderá ser o lateral direito Maguinho, de 32 anos, não mais na posição mais avançada e ajudando a fechar os espaços e reforçando a marcação. Pela segunda vez em treinos na semana, Maguinho apareceu na formação titular, no lugar do uruguaio Alejo Cruz.

Na nova formação, Maguinho vai fazer uma espécie de dobra com Bruno Tubarão pela direita.

Maguinho foi titular na derrota (2 a 1) para o Flamengo, cometeu pênalti polêmico no final do jogo e foi expulso. Ele atuou no lugar de Tubarão, contundido.

Domingo passado (21), foi usado nos minutos finais, quando o São Paulo abriu 3 a 0.

Na formação testada pelo técnico do Atlético-GO, o time titular teve Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Rhaldney e Shaylon; Maguinho, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

Porém, os destaques durante as atividades foram os atacantes Derek e Vagner Love na formação reserva. Os dois se deram muito bem, fizeram gols e são opções. Jair Ventura também testou o volante Lucas Kal como um zagueiro da sobra na equipe reserva. Outro zagueiro, Luiz Felipe, foi expulso e está suspenso contra o Inter. A equipe para enfrentar o Inter, domingo (28), deve ser definida nesta sexta-feira (26).