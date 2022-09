Técnico do Goiás diz que jogadores foram valentes em empate com o Flamengo

O técnico Jair Ventura disse que os jogadores do Goiás foram valentes após fazer análise do empate, por 1 a 1, com o Flamengo. Na opinião do treinador esmeraldino, os atletas conseguiram executar bem a estratégia definida para o duelo e tiveram atuação equilibrada contra um time que ele definiu como “um dos maiores investimentos” do futebol brasileiro.

“Eu me cobro bastante, sempre quero mais. É difícil chegar perto da excelência, mas conseguimos nos equiparar contra um dos maiores investimentos. Eles (jogadores do Goiás) foram valentes. Provaram que no 11 contra 11 conseguiriam sair na frente, e o Flamengo conseguiu empatar”, frisou o técnico Jair Ventura.

O jogo contra o Flamengo foi o primeiro do Goiás após a morte do ex-dirigente Hailé Pinheiro, um dos maiores dirigentes do futebol goiano e maior da história do clube esmeraldino. O técnico Jair Ventura já havia dito que queria vencer o time carioca para homenagear o dirigente.

“Essa semana foi muito difícil para todos nós. Vou completar cinco meses de casa, mas a presença do ‘seu Hailé’ está presente por todos os lados, por tudo que ele significa para o futebol brasleiro e para o Goiás. Queríamos dar essa vitória para ele, homenageá-lo, mas vocês sabem o que aconteceu e a gente não conseguiu”, disse Jair Ventura, que acredita que o ex-dirigente está orgulhoso da equipe.

Dez pontos

Com o empate, o Goiás abriu dez pontos para o Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento. “Tenho certeza que ele (Hailé Pinheiro) está orgulhoso por termos aberto dez pontos da zona de rebaixamento e seguirmos entre os dez primeiros. Agora é focar no Bragantino e vamos trabalhar para fazer um grande jogo, assim como foram os últimos dois fora da Serrinha e fomos vitoriosos (contra Santos e Atlético-MG)”, salientou o técnico Jair Ventura.