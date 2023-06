Técnico do Goiás engrossa presença lusitana na Série A

Com a chegada do português Armando Evangelista, de 49 anos, ao comando do Goiás, a Série A do Brasileiro passa a contar com nove treinadores estrangeiros entre os 20 clubes. O novo técnico esmeraldino passa a ser o sétimo português na lista.

O número de treinadores estrangeiros que iniciaram este Brasileirão também era nove. Entre saídas e entradas, a quantidade de técnicos de outras nacionalidades comandando equipes de Série A volta a ser nove com Armando Evangelista.

No início da competição, a legião portuguesa ainda contava com Ivo Vieira, que treinava o Cuiabá. Ele foi substituído recentemente por António Oliveira, seu compatriota.

Outro treinador estrangeiro que iniciou o Brasileirão empregado, mas foi desligado no último domingo (11) foi o argentino Eduardo Coudet, que saiu do Atlético-MG. Ao mesmo tempo, outro argentino foi contratado no decorrer da competição, caso de Jorge Sampaoli no Flamengo.

Em relação à longevidade desses treinadores no futebol brasileiro, os estrangeiros que conseguiram maior êxito foram o português Abel Ferreira, do Palmeiras, e o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. O técnico da equipe paulista chegou ao clube em outubro de 2020, enquanto o argentino foi contratado em maio de 2021 pelo Leão. Outro que faz trabalho superior a uma temporada é o português Luís Castro, que comanda o líder Botafogo.

Sobre o intercâmbio Brasil-Portugal, Armando Evangelista conta que há um maior interesse dos técnicos portugueses pelo futebol brasileiro. “Hoje, em Portugal, essa vinda de treinadores portugueses para o Brasil despertou uma cobiça (dos técnicos de Portugal pelo futebol brasileiro). E o vosso futebol é muito visto, acompanhado e valorizado em Portugal. Os técnicos que têm chegado ao vosso país (Brasil) têm sido escrutinados, escolhidos não de uma forma aleatória, mas muito criteriosa e isso valoriza o que é o vosso futebol. Valoriza o querer estar presente neste campeonato, o querer evoluir com vocês também e transmitir nossas ideias”, disse o técnico do Goiás.

No início de um novo trabalho, o clube lida com a expectativa de reforços para o elenco. Evangelista afirmou que gosta de trabalhar com elencos enxutos e disse que vai avaliar o que o atual plantel esmeraldino oferece. “É importante, em primeiro lugar, olhar para aquilo que temos aqui. Nossa primeira prioridade nesses primeiros dias vai ser essa, sentir aqueles que querem realmente crescer pelo Goiás, que querem sofrer pelo Goiás, procurar ver as necessidades que existem de alguns desequilíbrios em termos de profundidade deste plantel.”

“É óbvio que é preciso ter bom senso em relação ao número de provas (competições) que vamos disputar, mas tem que haver aqui um equilíbrio muito grande. Quanto menor é o elenco, mais vantagens podemos tirar, mais produtividade podemos tirar de cada jogador e mais fácil será passar a mensagem para cada jogador”, contou sobre preferência por elenco enxuto.

Confira a lista de treinadores estrangeiros na Série A:

Armando Evangelista (Portugal) – Goiás

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Luís Castro (Portugal) – Botafogo

Pepa (Portugal) – Cruzeiro

Pedro Caixinha (Portugal) – RB Bragantino

António Oliveira (Portugal) – Cuiabá

Renato Paiva (Portugal) – Bahia

Jorge Sampaoli (Argentina) – Flamengo

Juan Pablo Vojvoda (Argentina) – Fortaleza

Treinador vai esperar para definir competição prioritária

Ainda engasgados com o empate diante do Gimnasia y Esgrima, de La Plata (Argentina), por 0 a 0, em Goiânia, com a utilização do time reserva pelo Goiás, muitos torcedores esmeraldinos cobraram uma resposta do técnico Armando Evangelista sobre o nível de prioridade que a competição continental vai ter daqui para a frente. Recém-chegado, o técnico português disse que vai avaliar melhor o contexto do clube, a situação das competições e espera dar resposta mais assertiva depois.

O treinador não descartou dar uma atenção maior para o torneio continental, mas também não quis se apressar sobre uma resposta definitiva para o tema.

“Nós, internamente, temos falado disso. É óbvio que a estruturação de objetivos daquilo que será prioridade, ou não, para o clube neste momento, isso está definido por mim e pela comissão, embora temos que amadurecer muito mais essa questão. Eu deixaria essa questão mais para a frente, pois são precisa ser amadurecida e olhada de uma forma macro para aquilo que vai acontecer. Quando olharmos de uma forma mais alargada para aquilo que for pretendido, responderei essa questão”, garantiu o novo técnico.

O Goiás é líder do Grupo G da Sul-Americana com nove pontos e está invicto na competição. O time esmeraldino fecha a fase de grupos diante do Independiente Santa Fe, da Colômbia, fora de casa, em Bogotá.

O time esmeraldino garante ao menos uma vaga na repescagem se não for derrotado pelos colombianos. Para avançar como líder, basta vencer o Santa Fe. Se empatar, torce para que o Universitario,do Peru, não vença o Gimnasia y Esgrima.