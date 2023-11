Técnico do Goiás lamenta chance desperdiçada contra Santos, mas garante: "Não vamos desistir"

O técnico Armando Evangelista lamentou a derrota sofrida pelo Goiás para o Santos, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Hailé Pinheiro, mas disse que a equipe esmeraldina não vai desistir da luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o time esmeraldino na zona do rebaixamento, com 35 pontos. A equipe deixou escapar a chance de respirar um pouco fora do Z4. Se tivesse vencido o Peixe, em Goiânia, o Goiás estaria momentaneamente fora da faixa de degola.

"Hoje tínhamos uma oportunidade grande para somar pontos e ficarmos mais confortáveis, mas desperdiçamos. Não foi por falta de tentar, pois tivemos situações para sair à frente. A verdade é que o Santos procurou as transições e as bolas paradas para ferir o Goiás e, em uma bola parada, sofremos um golpe", explicou o técnico Armando Evangelista sobre o gol marcado por Julio Furch aos 41 minutos do segundo tempo.

Apesar do revés em um confronto direto, o treinador português disse que o Goiás não pode desistir da luta. Para ele, se a distância para o 16º colocado ficar em 2 pontos, como está neste momento, o time goiano ainda tem boas chances de escapar do rebaixamento e, por isso, não pode desanimar por causa da derrota.

Os dois times que estão acima do Goiás, Vasco e Cruzeiro, têm 37 pontos. Os dois se enfrentam nesta rodada, mas o jogo foi adiado para o dia 22. Por causa disso, o alviverde vai iniciar a próxima rodada nesta mesma situação, a 2 pontos do Vasco, o primeiro fora do Z4. Quem também tem 37 pontos é o Bahia, que está melhor que o Vasco no saldo de gols e fica em 15º.

"É ter a capacidade de continuar, uma coisa tem que ficar bem ciente: enquanto for possível matematicamente, ninguém vai abaixar os braços no Goiás. Há que se acreditar acima de tudo porque podemos continuar a 2 pontos e, se assim for, em uma rodada pode mudar", destacou o treinador esmeraldino.

A derrota para o Santos foi a sexta do Goiás como mandante nesta Série A. O time esmeraldino não tem feito da Serrinha uma aliada neste Brasileirão.

O time tem só 37,3% de aproveitamento como mandante em Goiânia e é a equipe com o quinto pior aproveitamento em casa.

Para Armando Evangelista, o Goiás consegue se comportar melhor como visitante, mas está trabalhando para que essa situação mude ainda na reta final do Brasileirão.

"Temos de nos queixar por aquilo que não temos feito em nossa casa. É uma situação que temos procurado resolver, trabalhado em cima disso, mas a verdade é que a equipe se solta fora de casa, consegue criar chances, fazer gols e ter um jogo positivo, como foi o último (vitória sobre o Coritiba por 1 a 0), mas em casa tem sido difícil", frisou.

O próximo compromisso do Goiás no Brasileirão é contra o Atlético-MG, fora de casa, no domingo (12), em Belo Horizonte.

Para o jogo contra o Galo, o técnico português não poderá contar com o meia Guilherme Marques. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática na próxima rodada.